OL : Endrick va poser ses valises à Madrid !

Prêté à l’Olympique Lyonnais cette saison, Endrick semble déjà avoir la tête tournée vers l’Espagne. Alors que l’OL disputera son dernier match dimanche, le crack brésilien doit rejoindre Madrid dès le lendemain avec un objectif bien précis : préparer activement la Coupe du Monde.

Une nouvelle qui risque de faire énormément parler du côté lyonnais, surtout au moment où le club espère encore trouver une solution pour prolonger l’aventure du jeune attaquant.

Endrick veut reprendre à Valdebebas immédiatement

Selon plusieurs échos venus d’Espagne, Endrick a demandé au Real Madrid l’autorisation de reprendre l’entraînement dès lundi au centre de Valdebebas. Le Brésilien souhaite rester dans un rythme élevé afin d’arriver dans les meilleures conditions possibles pour la Coupe du Monde.

Un signal fort envoyé par le joueur, qui montre clairement sa volonté de rester connecté au très haut niveau madrilène malgré son passage réussi à Lyon.

Du côté de l’OL, cette décision pourrait aussi être interprétée comme un premier indice sur les intentions du joueur pour la saison prochaine.

🚨 ENDRICK 🇧🇷 EST DE RETOUR À MADRID DÈS CE LUNDI ! 🔙🤍



Lyon finit sa saison dimanche. Le Brésilien sera à Madrid dès le lendemain !



Le joueur a demandé au club de s’entraîner à Valdebebas en vue de la Coupe du Monde 🌍.



🗞️ @geglobo pic.twitter.com/s9bRQZldy8 — Actu Foot (@ActuFoot_) May 13, 2026

L’OL dans le flou pour prolonger le prêt

À Lyon, le dossier Endrick est encore loin d’être réglé. Les dirigeants lyonnais rêvent toujours de conserver le phénomène brésilien une saison supplémentaire, mais les discussions s’annoncent particulièrement complexes.

Le principal problème reste évidemment la position du Real Madrid. Avec les nombreux changements attendus cet été dans la capitale espagnole, l’avenir du jeune attaquant pourrait totalement basculer dans les prochaines semaines.

Et forcément, le retour anticipé du joueur à Madrid ne rassure pas vraiment les supporters lyonnais.

José Mourinho pourrait tout changer

L’autre énorme élément dans ce dossier concerne l’arrivée annoncée de José Mourinho sur le banc madrilène. Le technicien portugais, pressenti pour prendre les commandes du Real Madrid, pourrait rebattre totalement les cartes concernant Endrick.

Connu pour apprécier les joueurs au fort caractère et au potentiel explosif, Mourinho pourrait décider d’intégrer rapidement le Brésilien dans la rotation madrilène plutôt que de le renvoyer en prêt.

Une perspective qui ferait forcément les affaires du Real Madrid… mais beaucoup moins celles de l’OL, qui commence déjà à craindre la fin de l’aventure Endrick.