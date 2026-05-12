ASSE : l’adversaire des Verts en play-off est connu !

Rodez a arraché sa qualification au terme d’un match spectaculaire sur la pelouse du Red Star (2-3). Les Ruthénois affronteront l’ASSE vendredi à Geoffroy-Guichard pour le Play-off 2 de Ligue 2.

Ce mardi soir, le Stade Bauer a été le théâtre d’un match complètement fou entre le Red Star et Rodez, dans le cadre du Play-off 1 de Ligue 2. À l’issue d’une rencontre riche en rebondissements, ce sont les Ruthénois qui ont décroché leur ticket pour affronter l’ASSE en Play-off 2, prévu ce vendredi à 20h30 au stade Geoffroy-Guichard.

Un match à rebondissements entre le Red Star et Rodez

Dès le début de la rencontre, le Red Star frappe en premier grâce à Cabral (14e), bien servi par Durand. Mais Rodez réagit rapidement : Baldé conclut une action initiée par Arconte pour égaliser (30e).

En seconde période, le scénario s’emballe encore davantage. Le Red Star reprend l’avantage par Escartin (61e), mais Rodez ne lâche rien. Magnin remet les deux équipes à égalité sur corner (67e), avant que Younoussa ne donne l’avantage décisif aux Ruthénois deux minutes plus tard (69e).

La fin de match est tendue, marquée par une VAR favorable à Rodez et un carton rouge côté Red Star. Malgré une dernière pression des Franciliens, les joueurs de Rodez gèrent parfaitement les ultimes minutes.

Rodez file à Geoffroy-Guichard pour défier l’ASSE

Grâce à cette victoire 3-2, Rodez valide sa qualification et affrontera l’ASSE dans un Play-off 2 décisif pour accéder aux barrages d’accession à la Ligue 1, comme il y a deux ans !

Le match aura lieu ce vendredi à 20h30 dans le mythique stade Geoffroy-Guichard, une enceinte où les Verts partent favoris mais devront se méfier d’une équipe ruthénoise en pleine confiance, et qui n’a plus perdu la moindre rencontre de L2 depuis le 7 novembre dernier. Elle a même battu les Verts le 2 mai dernier à domicile (2-1).

L’ASSE, habituée aux grands rendez-vous, devra confirmer à domicile face à une équipe de Rodez portée par une dynamique impressionnante. Un duel s’annonce comme l’un des matchs les plus attendus de cette fin de saison en Ligue 2