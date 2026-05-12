ASSE : l’adversaire des Verts en play-off est connu !

Rodez a arraché sa qualification au terme d’un match spectaculaire sur la pelouse du Red Star (2-3). Les Ruthénois affronteront l’ASSE vendredi à Geoffroy-Guichard pour le Play-off 2 de Ligue 2.
Ce mardi soir, le Stade Bauer a été le théâtre d’un match complètement fou entre le Red Star et Rodez, dans le cadre du Play-off 1 de Ligue 2. À l’issue d’une rencontre riche en rebondissements, ce sont les Ruthénois qui ont décroché leur ticket pour affronter l’ASSE en Play-off 2, prévu ce vendredi à 20h30 au stade Geoffroy-Guichard.
Un match à rebondissements entre le Red Star et Rodez
Dès le début de la rencontre, le Red Star frappe en premier grâce à Cabral (14e), bien servi par Durand. Mais Rodez réagit rapidement : Baldé conclut une action initiée par Arconte pour égaliser (30e).
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En seconde période, le scénario s’emballe encore davantage. Le Red Star reprend l’avantage par Escartin (61e), mais Rodez ne lâche rien. Magnin remet les deux équipes à égalité sur corner (67e), avant que Younoussa ne donne l’avantage décisif aux Ruthénois deux minutes plus tard (69e).
La fin de match est tendue, marquée par une VAR favorable à Rodez et un carton rouge côté Red Star. Malgré une dernière pression des Franciliens, les joueurs de Rodez gèrent parfaitement les ultimes minutes.
Rodez file à Geoffroy-Guichard pour défier l’ASSE
Grâce à cette victoire 3-2, Rodez valide sa qualification et affrontera l’ASSE dans un Play-off 2 décisif pour accéder aux barrages d’accession à la Ligue 1, comme il y a deux ans !
Le match aura lieu ce vendredi à 20h30 dans le mythique stade Geoffroy-Guichard, une enceinte où les Verts partent favoris mais devront se méfier d’une équipe ruthénoise en pleine confiance, et qui n’a plus perdu la moindre rencontre de L2 depuis le 7 novembre dernier. Elle a même battu les Verts le 2 mai dernier à domicile (2-1).
L’ASSE, habituée aux grands rendez-vous, devra confirmer à domicile face à une équipe de Rodez portée par une dynamique impressionnante. Un duel s’annonce comme l’un des matchs les plus attendus de cette fin de saison en Ligue 2
👊 En play-off, ce sera Rodez face aux Verts !— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 12, 2026
Rendez-vous ce vendredi, 20h30, dans le Chaudron ! 🏠 pic.twitter.com/utD8voZ8yK