FC Nantes Mercato : une muraille de Ligue 2 observée avant le retour de Dupé

En quête d’un successeur à Anthony Lopes, le FC Nantes explorait plusieurs pistes. Avant de foncer sur Maxime Dupé, les dirigeants nantais avaient aussi étudié le profil d’un gardien de Ligue 2.

Le chantier des gardiens s’accélère du côté du FC Nantes. Alors que l’avenir d’Anthony Lopes va s’écrire loin de Nantes après une saison compliquée des Canaris, les dirigeants nantais multipliaient les pistes afin de préparer la succession du portier portugais.

Une muraille de Ligue 2 dans le viseur

Selon les informations révélées par le journaliste Jordan Pardon de Foot Mercato, le FC Nantes avait notamment coché le nom de Nicolas Kocik. Le gardien de 27 ans évoluant au Mans et auteur de 13 clean sheets cette saison faisait partie des profils (2e meilleur total) suivis en interne avant que le club ne décide finalement d’accélérer sur une autre option.

En effet, c’est Maxime Dupé qui tient la corde pour rejoindre les Canaris lors du prochain mercato. Une piste jugée plus expérimentée et immédiatement opérationnelle pour encadrer un effectif qui devrait connaître plusieurs changements cet été.

Kocik ira en Ligue 1, pas Nantes

Du côté nantais, la réflexion autour du poste de gardien est devenue prioritaire. Malgré plusieurs performances solides cette saison, Anthony Lopes n’a pas toujours pu empêcher les difficultés défensives du club.

Avec cette probable arrivée de Dupé, le FC Nantes va sécuriser un poste clé en vue de la saison prochaine. Nicolas Kocik, lui, restera donc une piste étudiée mais non concrétisée dans ce dossier mercato. Mais lui évoluera en Ligue 1 la saison prochaine avec Le Mans…