FC Nantes : énorme polémique interne autour du recrutement !

Le climat devient de plus en plus explosif autour du FC Nantes. Après une saison cauchemardesque et des tensions déjà palpables en interne, une nouvelle polémique vient secouer le club nantais. Cette fois, ce sont les déclarations de l’ancien responsable du recrutement Baptiste Drouet ainsi qu’une réponse musclée de Matthieu Bideau qui enflamment totalement les supporters sur les réseaux sociaux.

Baptiste Drouet vide son sac

Évincé du club en février dernier, Baptiste Drouet avait récemment accordé une longue interview à So Foot. Pendant près de trois heures, l’ancien scout du FC Lorient est revenu sur ses deux années et demie passées dans son club de cœur.

Pointé du doigt ces derniers jours par Waldemar Kita comme l’un des responsables majeurs de la situation sportive catastrophique du FC Nantes, Drouet a tenu à livrer sa version des faits.

L’une de ses déclarations a particulièrement retenu l’attention :

« Le rôle de directeur sportif n’existe pas à Nantes. C’est particulier ? »

Avant d’ajouter :

« Le projet sportif repose sur le coach. Il y a Franck Kita sur l’opérationnel, mais il ne définit pas un cap sportif. Ça crée des projets très court-termistes. »

Des propos qui confirment une nouvelle fois les critiques souvent adressées à la gestion sportive du club nantais depuis plusieurs saisons.

Matthieu Bideau répond et déclenche une tempête

Mais la véritable explosion médiatique est venue quelques heures plus tard avec la réaction de Matthieu Bideau, ancien responsable du recrutement du FC Nantes et figure bien connue du club.

Sur X, il a publié un message très direct :

« Le recrutement en sport collectif est le nerf de la guerre et ce peu importe le niveau de pratique. J’aurais été responsable du recrutement en professionnel au FC Nantes pendant plus de deux ans une seule chose me viendrait à l’esprit : fermer ma gueule ! Je suis joignable si besoin ✅ »

Une sortie qui a immédiatement provoqué un immense tollé auprès des supporters nantais.

Le recrutement en sport collectif est le nerf de la guerre et ce peu importe le niveau de pratique. J’aurais été responsable du recrutement en professionnel au @FCNantes pendant plus de deux ans une seule chose me viendrait à l’esprit : fermer ma gueule ! Je suis joignable si… — Matthieu Bideau (@MatthieuBideau) May 9, 2026

Les supporters nantais très remontés

Très rapidement, de nombreux supporters ont répondu avec virulence au message de Matthieu Bideau, estimant justement que le silence de certains cadres du club depuis des années faisait partie du problème.

L’un des commentaires les plus relayés résume parfaitement la colère actuelle :

« Tu travailles pas au FC Nantes, t’es un membre éminent du FC Nantes ça n’a rien à voir. Tu fais partie des responsables du fiasco. »

Cette polémique met une nouvelle fois en lumière les énormes tensions qui entourent la gouvernance du FC Nantes, alors que le club traverse l’une des périodes les plus compliquées de son histoire récente.

Une fracture de plus en plus visible au FC Nantes

Entre les critiques internes, les tensions autour du recrutement et la colère grandissante des supporters envers la famille Kita, le climat devient particulièrement lourd à Nantes.

Les prises de parole se multiplient désormais publiquement, signe évident d’un malaise profond au sein du club. Et alors que l’avenir sportif des Canaris reste encore très flou, cette nouvelle affaire ne risque certainement pas d’apaiser la situation.