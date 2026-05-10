FC Nantes : Drouet balance encore du lourd et fait une révélation sur Abline

De nouveaux extraits de l’interview de Baptiste Drouet pour So Foot sont parues, et l’ancien responsable du recrutement du FC Nantes a encore balancé.

Le climat reste particulièrement tendu autour du FC Nantes. Après sa longue interview accordée à So Foot, plusieurs autres extraits de l’interview de l’ancien responsable du recrutement Baptiste Drouet ont émergé ce samedi via le journaliste Jérémie Baron.

Dans ces déclarations, l’ex-dirigeant nantais évoque notamment des divergences profondes au sein de l’organigramme sportif concernant certains profils ciblés lors des mercatos récents.

“Certains joueurs qui auraient pu être validés par le coach sont refusés d’office par le coordinateur sportif (P. Mao). Douglas (Augusto), si j’en parle pas directement au coach, on le fait pas.”

Philippe Mao pointé du doigt

Une phrase qui met directement en lumière le rôle de Philippe Mao, ancien coordinateur sportif du club, dans plusieurs dossiers mercato. Drouet laisse entendre que certaines pistes auraient été bloquées avant même d’arriver jusqu’au staff technique, illustrant des circuits de décision complexes au sein du club nantais.

Le cas évoqué de Douglas Augusto, très performant lors de son passage au FCN, renforce l’idée de tensions internes entre les différentes strates sportives du FCN, alors que le club traverse une période particulièrement délicate sur le plan des résultats et de la stabilité structurelle. Dans son entretien initial, Baptiste Drouet expliquait déjà avoir été tenu “responsable de la situation sportive globale du club” après son éviction.

Abline défendu pour son salaire

L’ancien responsable du recrutement s’est également exprimé sur un autre sujet sensible à Nantes : les salaires de l’effectif professionnel. Alors que plusieurs chiffres circulent régulièrement autour de la masse salariale du club, il estime que certaines informations relayées publiquement sont éloignées de la réalité.

“Ce qui sort n’est pas toujours conforme à la réalité des chiffres. Abline, il est dans le top 5, il est à sa place. C’est pas le salaire de Simon ou de Lafont à l’époque, mais ce n’est pas un joueur sous-payé.”

Avec cette sortie, Drouet prend notamment la défense de l’attaquant Matthis Abline, régulièrement cité parmi les joueurs les mieux rémunérés du vestiaire nantais (estimé à 70 000 € mensuels bruts selon L’Équipe). Il compare néanmoins sa situation à celles d’anciens cadres comme Moses Simon ou Alban Lafont, dont les émoluments étaient supérieurs lors des saisons précédentes.

Ces nouvelles révélations viennent alimenter un contexte déjà extrêmement tendu autour du FC Nantes, au lendemain de la relégation officielle en Ligue 2 suite à la défaite sur la pelouse du RC Lens (1-0).