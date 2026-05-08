FC Nantes : coup de théâtre pour Gilli, Waldemar Kita rêve d’un autre entraîneur

Sur X, l’insider du FC Nantes, Emmanuel Merceron, a fait un point ce vendredi sur le dossier du futur entraîneur des Canaris.

Le FC Nantes recherche toujours activement celui qui viendra remplacer Vahid Halilhodzic sur son banc la saison prochaine. Ce sera pas Olivier Pantaloni. Priorité des dirigeants nantais, l’actuel coach de Lorient aurait finalement décliné l’approche des Canaris malgré des discussions très avancées.

Depuis, Waldemar Kita et Franck Kita auraient activé plusieurs alternatives. Et ces derniers jours, un nom revient avec insistance : celui de Stéphane Gilli, l’ancien entraîneur du Paris FC.

Gilli finalement hors course ?

Mais ce vendredi, Emmanuel Merceron a apporté un nouvel éclairage sur X concernant ce dossier. Selon l’insider du FCN, Stéphane Gilli ne ferait finalement pas partie des pistes réellement suivies par la direction du FC Nantes. Toujours d’après lui, Frédéric Antonetti serait le grand rêve de Waldemar Kita, même si cette option paraît aujourd’hui très difficile à concrétiser.

« Pas de favori ce vendredi à 13H, la fin inattendue de la piste Olivier Pantaloni qui était (très) avancée a fait tout repartir à zéro. Stéphane Gilli ne semble pas faire partie des pistes suivies. Un coach expérimenté est recherché. Frédéric Antonetti reste le rêve (inaccessible) de Waldemar Kita », a confié Emmanuel Merceron sur le réseau social.