RC Lens : Leca annonce la couleur pour le Mercato et fait une grande annonce sur Saint-Maximin

Le directeur sportif du RC Lens, Jean-Louis Leca, a fait un point sur le prochain mercato dans les colonnes de La Voix du Nord.

Quelques heures avant la réception ce vendredi (20h45) du FC Nantes, en match avancée de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1, Jean-Louis Leca a accordé un entretien à nos confrères de La Voix du Nord. Le directeur sportif du RC Lens a évoqué le prochain mercato estival et les conséquences d’une éventuelle qualification en Ligue des Champions, que les Sang et Or peuvent valider dès ce vendredi soir.

« Si on prend la Champions League, on pourra se donner la possibilité de tenir les joueurs qui performent »

« L’objectif, c’est de se dire maintenant : on va se donner le droit de rêver et on est aussi dans l’anticipation parce qu’on sait qu’il y a des joueurs qui sont en fin de contrat, parce qu’on ne sait pas si certains vont resigner, et parce qu’on sait aussi que les joueurs qu’on a pris performent et on ne sait pas si on pourra les tenir, si des opportunités arrivent. Parce que si on rate la Champions League, on devra forcément en vendre. Si on prend la Champions League, on pourra se donner la possibilité de les tenir. Mais à partir d’un certain montant, on décidera nous des prix et on les vendra », a confié Jean-Louis Leca.

Leca annonce une possible prolongation de Saint-Maximin

Le dirigeant lensois a, par ailleurs, assuré qu’une prolongation d’Allan Saint-Maximin, en fin de contrat en juin prochai, était à l’étude et qu’une discussion devrait prochainement avoir lieu entre les deux parties.

« Allan Saint-Maximin, c’est une vision d’effectif, se dire : il doit nous aider à terminer les matchs. J’ai eu cette sensation-là sur le match d’Auxerre à domicile, où on gagne, mais c’est difficile à la fin. Le Havre aussi. L’idée, c’était d’avoir un joueur comme ça, qui a de la force dans les jambes, qui nous fait gagner des mètres et peut nous marquer un but seul pour nous tranquilliser un match, comme contre Rennes. Et on sait très bien que les saisons sont longues, difficiles. Avoir un joueur supplémentaire, une arme supplémentaire comme ça, surtout à un coût dérisoire comparé à ce qui était faisable ou pas, il faut tenter le coup, parce qu’on est en position d’aller chercher quelque chose d’improbable », a-t-il déclaré au sujet de l’ancien joueur de Newcastle.