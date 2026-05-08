ASSE : le groupe de Montanier pour Amiens est tombé avec des bonnes et des mauvaises nouvelles !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

L’ASSE vient de dévoiler le groupe retenu par Philippe Montanier pour le match décisif pour la montée face à Amiens.

Pour la réception ce samedi (20h) d’Amiens, comptant pour la 34e et dernière journée de Ligue 2, l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne, Philippe Montanier, va devoir composer avec de nombreuses absences.

Larsonneur et Pedro forfaits, Le Cardinal, Moueffek et Davitashvili aptes !

En plus de Florian Tardieu, Nadir El Jamali, Mahmoud Jaber, Paul Eymard, Marten-Chris Paalberg et Lassana Traoré, Gautier Larsonneur et Kévin Pedro sont forfaits et ne figurent pas dans le groupe stéphanois pour affronter les Amiénois. Annoncés aussi incertains, Julien Le Cardinal, Aïmen Moueffek et Zuriko Davitashvili sont, eux, bien présents dans le groupe des Verts.

Le groupe de l’ASSE : Maubleu, Touré – Appiah, Bernauer, Ferreira, Le Cardinal, Nadé – Gadegbeku, Kanté, Miladinovic, Moueffek – Boakye, Cardona, Davitashvili, Duffus, N’Guessan, Old, Stassin.