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ASSE : Larsonneur renvoyé sur le banc contre Amiens !

Par Fabien Chorlet - 7 Mai 2026, 09:40
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Gautier Larsonneur, le gardien de l'ASSE

À l’approche de la réception d’Amiens, pour le compte de la 34e et dernière journée de Ligue 2, Gautier Larsonneur est dans le viseur des supporters de l’ASSE.

Critiqué pour ses performances sur le terrain, surtout depuis la déroute face à Troyes (0-3), et pour ses sorties noctures au 1810, une célèbre boîte de nuit de Saint-Étienne, Gautier Larsonneur est dans l’oeil du cyclone à l’ASSE. Les Magic Fans, principal groupe ultras des Verts, ont d’ailleurs affiché une banderole très virulente contre leur gardien cette semaine : « Certains visent la montée, d’autres les terrasses du 1810. On veut des joueurs concernés et acharnés. »

Les supporters de l’ASSE veulent voir Larsonneur sur le banc face à Amiens

Déjà réclamé sur le banc par une partie des supporters stéphanois avant la rencontre face à Rodez, finalement perdue par les Verts (2-1), Gautier Larsonneur semble avoir encore perdu du crédit avant le dernier match de la saison contre Amiens, prévu ce samedi (20h).

Dans un sondage réalisé par nos soins, 71,4 % des votants souhaitent voir l’ancien portier du Stade Brestois 29 débuter sur le banc face aux Amiénois, contre seulement 28,6 % favorables à son maintien dans le onze de départ.

Il est toutefois difficile d’imaginer l’entraîneur des Verts, Philippe Montanier, sortir son gardien et capitaine de son onze de départ pour le match le plus important de la saison.

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