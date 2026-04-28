Victime d’un but gag contre Troyes, samedi à Geoffroy-Guichard (0-3), Gautier Larsonneur (ASSE, 29 ans) pourrait en payer le prix à Rodez.

La pression monte autour de Gautier Larsonneur. Après la lourde défaite de l’ASSE face à Troyes à Geoffroy-Guichard (0-3), le gardien stéphanois cristallise une grande partie des critiques des supporters. Et à trois jours du déplacement très dangereux à Rodez, certains imaginent déjà Philippe Montanier prendre une décision forte.

Le but contre Troyes ne passe pas

Samedi dernier, l’ASSE a sombré dans son Chaudron face à l’ESTAC. Mais au-delà du résultat, une action a particulièrement marqué les supporters : le dernier but encaissé par Gautier Larsonneur, considéré par beaucoup comme évitable. Depuis cette rencontre, le doute s’est installé autour du portier des Verts, pourtant longtemps considéré comme l’un des cadres les plus fiables de l’effectif.

Après la rencontre, But! a lancé un sondage avec une question très claire : « Quel joueur doit-il sortir du 11 à Rodez ? » Et les résultats sont sans appel :

Gautier Larsonneur : 66,2 %

Aimen Moueffek : 12,7 %

Abdoulaye Kanté : 7 %

Autre : 14,1 %

Une tendance extrêmement forte qui montre à quel point la confiance autour du gardien s’est fragilisée.

Montanier face à une vraie réflexion

Philippe Montanier se retrouve désormais face à un choix délicat. Maintenir Larsonneur malgré les critiques pour préserver la stabilité du groupe… ou envoyer un message fort avant un match capital à Rodez. Le problème, c’est que les alternatives restent limitées. Brice Maubleu ne rassure pas totalement en interne et le poste de gardien fait déjà partie des grands chantiers identifiés pour le prochain mercato.

Le timing n’est évidemment pas idéal pour l’ASSE. Le déplacement à Rodez s’annonce déjà extrêmement compliqué face à une équipe invaincue depuis de longues semaines à domicile. Dans ce contexte, la moindre erreur individuelle pourrait coûter très cher aux Verts. La situation de Larsonneur devient donc un sujet brûlant avant cette rencontre décisive.

Un symbole des difficultés stéphanoises

Au-delà du cas personnel du gardien, cette polémique illustre surtout les difficultés actuelles de l’ASSE. Manque de leadership, erreurs individuelles, fébrilité mentale : les problèmes s’accumulent dans le sprint final. Et désormais, même les cadres de cette saison ne sont plus épargnés par les critiques.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2