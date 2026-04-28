Décevant à Brest (3-3)malgré sa titularisation, Wesley Saïd a perdu du crédit auprès des supporters du RC Lens… et de Pierre Sage ?

Le RC Lens a arraché un spectaculaire match nul à Brest (3-3) après avoir été mené 0-3. Une réaction forte qui a permis aux Sang et Or d’éviter une énorme désillusion… mais certains joueurs sortent malgré tout très fragilisés de cette rencontre. Et un nom revient massivement chez les supporters : Wesley Saïd.

Wesley Saïd ciblé après Brest

Titularisé au coup d’envoi, l’attaquant du RC Lens n’a pas convaincu pendant cette rencontre complètement folle. Peu influent offensivement et rarement dangereux, Wesley Saïd a rapidement cristallisé les critiques des supporters. But! a lancé un sondage après la rencontre avec la question : « Quel Lensois a le plus déçu à Brest ? »

Le verdict est très clair :

Wesley Saïd : 55,6 %

Ruben Aguilar : 22,2 %

Florian Sotoca : 22,2 %

Abdallah Sima : 0 %

Une tendance nette qui montre la déception autour de la prestation de l’attaquant lensois.

Un remplacement qui interpelle

Autre élément marquant : Pierre Sage a décidé de sortir Wesley Saïd dès la 53e minute pour faire entrer Allan Saint-Maximin. Un changement qui a coïncidé avec le réveil offensif du RC Lens dans la seconde période. Même si le coach lensois n’a pas ciblé publiquement un joueur en particulier, son discours après la rencontre a clairement montré son agacement.

Après le nul arraché à Brest, Pierre Sage a dénoncé l’attitude de certains joueurs pendant le début de rencontre catastrophique du RC Lens. Menés 0-3, les Sang et Or ont montré deux visages totalement opposés dans ce match, ce qui a fortement irrité leur entraîneur.

D’autres joueurs dans le collimateur

Dans ce contexte, certains supporters estiment que Wesley Saïd pourrait être l’un des joueurs directement concernés par les critiques du technicien lensois. Avec la montée en puissance de profils comme Allan Saint-Maximin et les bonnes performances récentes de plusieurs éléments offensifs, Wesley Saïd semble perdre du terrain dans la hiérarchie.

Son manque d’impact à Brest pourrait encore fragiliser sa position dans les prochaines semaines. Et certains autres joueurs savent désormais qu’ils sont clairement dans le viseur des supporters.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France