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FRANCE

RC Lens Mercato : ces trois joueurs que Toppmöller pourrait ramener chez les Sang et Or

Par Fabien Chorlet - 13 Juin 2026, 15:52
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Dino Toppmöller

Dino Toppmöller étant très bien parti pour remplacer Pierre Sage sur le banc du RC Lens, nous vous proposons trois de ses anciens joueurs susceptibles de l’accompagner dans l’Artois.

Alors qu’Olivier Pantaloni était promis au banc artésien depuis plusieurs jours, c’est finalement Dino Toppmöller qui devrait devenir le nouvel entraîneur du RC Lens, et ainsi succéder à Pierre Sage. Selon Foot Mercato, le coach allemand serait sur le point de s’engager pour les deux prochaines saisons avec les Sang et Or.

Ancien entraîneur adjoint au RB Leipzig, puis au Bayern Munich, Dino Toppmöller a ensuite pris les rênes de l’Eintracht Francfort entre juillet 2023 et janvier 2026, avant de se retrouver libre de tout contrat. À Lens, le technicien de 45 ans pourrait être tenté de s’appuyer sur plusieurs joueurs qu’il a côtoyés en Allemagne, dont trois profils particulièrement intéressants pour renforcer l’effectif lensois.

Paxten Aaronson

Dino Toppmöller a souvent loué ses qualités techniques ainsi que sa capacité à évoluer entre les lignes. Milieu offensif capable d’occuper également les ailes, l’Américain correspond parfaitement au profil de joueur mobile, créatif et intense apprécié par l’entraîneur allemand. Parti de l’Eintracht Francfort à l’été 2025, Paxten Aaronson évolue désormais dans son pays natal, sous les couleurs du Colorado Rapids.

Niels Nkounkou

L’ancien latéral gauche de l’AS Saint-Étienne a connu de belles périodes sous les ordres de DinoToppmöller à Francfort. En tant que doublure potentielle de Matthieu Udol sur le côté gauche, un retour en Ligue 1 pourrait avoir du sens pour le joueur du Torino. Le RC Lens a d’ailleurs régulièrement démontré son intérêt pour les profils connaissant déjà bien le championnat français.

Ansgar Knauff

Probablement le nom le plus séduisant de cette liste. Dino Toppmöller l’a beaucoup utilisé à Francfort, aussi bien dans des rôles offensifs que comme piston. Rapide, percutant et capable de faire des différences dans les transitions, l’Allemand collerait parfaitement à l’identité de jeu traditionnellement appréciée à Lens. Toujours à l’Eintracht Francfort, Ansgar Knauff est actuellement estimé à 15 millions d’euros par Transfermarkt.

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