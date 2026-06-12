RC Lens : le successeur de Pierre Sage est trouvé, officialisation imminente !

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Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le RC Lens tient son nouvel entraîneur. Après plusieurs jours de discussions menées dans la plus grande discrétion, le club artésien a trouvé son homme fort pour succéder à Pierre Sage. Sauf énorme retournement de situation, Dino Toppmöller va s’engager pour deux saisons avec les Sang et Or. Son officialisation est attendue la semaine prochaine.

Un choix fort de la part de la direction lensoise, qui a pris le temps d’étudier plusieurs profils avant de trancher. Olivier Pantaloni plaisait toujours, Patrick Videira a également été évoqué, mais le board artésien avait une priorité en tête. Et cette priorité s’appelait Dino Toppmöller.

Le RC Lens a trouvé son nouveau patron

Le dossier est désormais quasiment bouclé. Libre depuis la fin de son aventure avec l’Eintracht Francfort en janvier dernier, Dino Toppmöller va retrouver un banc en France, et pas n’importe lequel. À 45 ans, le technicien allemand s’apprête à prendre les commandes du RC Lens, dans un contexte particulièrement excitant.

Le club nordiste voulait un entraîneur capable d’incarner un projet ambitieux, de maintenir une identité de jeu forte et de faire grandir un groupe déjà habitué à un certain niveau d’exigence. Avec Toppmöller, Lens pense avoir trouvé le profil idéal.

Francophone, moderne, tactiquement pointu et habitué au très haut niveau, l’ancien adjoint de Julian Nagelsmann au Bayern Munich coche de nombreuses cases. Un profil qui a rapidement séduit Jean-Louis Leca et la direction lensoise.

Un profil qui colle parfaitement à l’ADN lensois

Si le RC Lens a accéléré sur cette piste, ce n’est pas un hasard. Dino Toppmöller est un adepte du 3-4-3, un système qui correspond parfaitement à la structure actuelle de l’effectif artésien et à l’identité récente du club.

Depuis plusieurs saisons, Lens s’est construit autour d’un football intense, vertical, agressif à la récupération et porté vers l’avant. Des principes que Toppmöller partage pleinement. Son arrivée devrait permettre de conserver une continuité tactique, tout en apportant une touche allemande plus méthodique et plus exigeante.

Son passage à l’Eintracht Francfort, mais aussi son expérience au Bayern Munich, lui ont permis de se forger une solide réputation dans le travail quotidien, la préparation des matchs et la capacité à faire progresser les joueurs.

Toppmöller a recalé du beau monde

Le RC Lens réalise un très joli coup. Car Dino Toppmöller n’était pas sans prétendants. Selon les informations de Foot Mercato, le technicien allemand a refusé plusieurs approches ces dernières semaines, notamment de l’AC Milan, de Crystal Palace et de clubs saoudiens.

Des destinations prestigieuses ou financièrement très attractives. Mais Toppmöller a privilégié le projet lensois, la ferveur de Bollaert et la perspective de s’installer dans un club où son travail pourra être immédiatement valorisé.

Un choix qui en dit long sur l’attractivité actuelle du RC Lens. Le club artésien n’est plus seulement un outsider sympathique de Ligue 1 : il est désormais capable d’attirer des profils courtisés sur la scène européenne.

Jean-Louis Leca tient son premier gros dossier de cet été

Jean-Louis Leca était attendu au tournant sur ce dossier brûlant. Le départ de Pierre Sage obligeait le club à agir vite, mais surtout à ne pas se tromper. Le choix du prochain entraîneur devait donner le ton du nouveau cycle lensois.

En bouclant l’arrivée de Dino Toppmöller, Leca frappe fort. Il mise sur un entraîneur jeune, ambitieux, expérimenté dans les grands clubs et compatible avec l’identité sang et or.

C’est aussi un message envoyé au vestiaire : Lens ne veut pas repartir de zéro, mais continuer à grandir. Avec un entraîneur capable d’apporter de nouvelles idées sans renier ce qui a fait la force du club ces dernières années.

Une officialisation attendue la semaine prochaine

L’accord entre les différentes parties porte sur un contrat de deux saisons. Sauf improbable retournement de situation, Dino Toppmöller sera donc officialisé la semaine prochaine comme nouvel entraîneur du RC Lens.

Après plusieurs jours de suspense et de pistes plus ou moins avancées, le Racing semble avoir remporté une première bataille importante de son été. Le chantier du mercato pourra ensuite véritablement commencer, avec un coach désormais identifié et une ligne sportive plus claire.

Le RC Lens s’apprête donc à ouvrir une nouvelle page. Et avec Dino Toppmöller sur le banc, elle pourrait bien être aussi ambitieuse qu’inattendue.