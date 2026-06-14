Pronostic Belgique – Égypte : Salah peut-il faire tomber les Diables Rouges ?

18+ · Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance · Offre soumise aux conditions de l’opérateur.

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre la Belgique et l’Égypte, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

La Belgique lancera sa campagne à la Coupe du monde 2026 ce lundi à 21h avec une affiche face à l’Égypte. Éliminés dès la phase de groupes lors du Mondial 2022, les Diables Rouges ont à cœur de faire oublier cette immense désillusion et de retrouver leur place parmi les nations qui comptent sur la scène internationale. Face à une sélection égyptienne toujours difficile à manœuvrer, les Belges tenteront de démarrer leur tournoi du bon pied et de prendre une première option dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale.

Coupe du monde 2026 – Belgique vs Égypte

Lundi 15 juin 2026 · 21h · Lumen Field

Belgique : réussir le début d’un nouveau cycle

Pendant près d’une décennie, la Belgique a fait partie des nations les plus redoutées du football mondial. Entre son quart de finale en 2014 et sa troisième place historique en 2018, la génération dorée belge avait placé les attentes très haut. Mais la désillusion du Mondial 2022 a marqué la fin d’une époque et obligé les Diables Rouges à se réinventer.

Depuis, plusieurs jeunes talents ont pris davantage de responsabilités au sein du groupe. Sans forcément disposer du même prestige que leurs prédécesseurs, ils ont permis à la Belgique de rester compétitive sur la scène internationale. Cette Coupe du monde représente d’ailleurs un premier véritable test pour cette nouvelle génération.

Face à l’Égypte, les Belges devraient s’appuyer sur leur qualité technique et leur capacité à monopoliser le ballon. Les hommes de Rudi Garcia auront toutefois intérêt à se montrer efficaces rapidement, car les Pharaons excellent lorsqu’ils peuvent défendre bas et procéder en contre-attaque.

Une victoire lors de cette première journée permettrait à la Belgique de retrouver immédiatement de la confiance et de lancer idéalement son parcours dans un groupe qui pourrait réserver quelques surprises.

Égypte : l’expérience de Salah pour rêver plus grand

L’Égypte retrouve la Coupe du monde avec de réelles ambitions. Habitués aux grands rendez-vous continentaux, les Pharaons espèrent cette fois franchir un cap sur la scène mondiale en atteignant les phases à élimination directe.

Pour cela, ils pourront compter sur un collectif bien organisé et surtout sur plusieurs individualités capables de faire la différence à tout moment. Bien évidemment, tous les regards seront tournés vers Mohamed Salah, dont l’expérience et le talent constituent toujours le principal atout offensif de la sélection égyptienne.

L’Égypte sait qu’elle ne partira pas favorite contre la Belgique, mais cela pourrait finalement lui convenir. Les Pharaons devraient laisser l’initiative à leur adversaire avant de chercher à exploiter les espaces grâce à la vitesse de leurs attaquants.

Un résultat positif contre les Diables Rouges représenterait déjà une excellente opération dans la course à la qualification et placerait immédiatement les Égyptiens dans une position favorable.

Les confrontations entre les deux nations

La Belgique et l’Égypte se sont croisées à plusieurs reprises au fil des années, principalement dans des rencontres amicales.

Sur les dernières confrontations :

Belgique : 2 victoires

Égypte : 2 victoires

Match nul : 0

Les deux sélections affichent donc un bilan parfaitement équilibré, preuve que les Pharaons ont souvent réussi à poser des problèmes aux Belges.

Les compos probables

La compo probable de la Belgique : Courtois – Castagne, Debast, Theate, De Cuyper – Onana, Tielemans – Saelemaekers, De Bruyne, Doku – De Ketelaere.

Absents : Sels, De Cat, Godts, Openda, Stassin, Faes, Fofana, Batshuayi (non convoqués).

La compo probable de l’Égypte : Shobeir – Hany, Ibrahim, Abdelmonem, Fatouh – Lasheen, Attia – Salah, Ashour, Trezeguet – Marmoush.

Absents : Mohamed, Elneny, Hamdy (non convoqués).

Les joueurs à suivre

Jérémy Doku (Belgique) : Véritable facteur X de cette sélection belge, l’ailier de Manchester City pourrait être l’un des hommes forts des Diables Rouges durant ce Mondial. Grâce à sa vitesse, sa qualité de dribble et sa capacité à éliminer plusieurs adversaires sur une même action, Doku possède le profil idéal pour faire sauter le verrou égyptien. Dans une rencontre où la Belgique devrait avoir la possession du ballon, ses accélérations et ses prises d’initiative pourraient faire basculer le match.

Mohamed Salah (Égypte) : Leader technique, capitaine et véritable icône de son pays, Mohamed Salah reste la principale menace offensive des Pharaons. Habitué aux grands rendez-vous, l’attaquant de Liverpool est capable de faire la différence à tout moment, même avec peu d’occasions. Si l’Égypte veut créer la surprise face à la Belgique, une grande performance de son numéro 10 sera sans doute indispensable. Son duel avec la défense belge pourrait être l’une des clés de cette rencontre.

Les tendances des cotes : la Belgique favorite

Issue Cote Victoire de la Belgique 1,75 Match nul 3,50 Victoire de l’Égypte 4,80

Les bookmakers donnent un avantage assez net aux Diables Rouges. Toutefois, l’écart reste loin d’être insurmontable, ce qui témoigne du respect accordé à la sélection égyptienne.

Nos pronostics pour Belgique – Égypte

Victoire de la Belgique : Les Diables Rouges disposent d’un effectif plus complet et semblent mieux armés pour faire la différence sur la durée. À domicile sur le continent nord-américain, ils devraient parvenir à prendre le dessus malgré l’opposition égyptienne.

Score possible

2-0 pour la Belgique : Même si l’Égypte devrait opposer une forte résistance grâce à son organisation défensive et à l’expérience de ses cadres, la Belgique paraît posséder davantage d’arguments dans tous les secteurs du jeu. Plus entreprenants et plus dangereux offensivement, les Diables Rouges semblent en mesure de s’imposer sans encaisser de but pour réussir leur entrée dans cette Coupe du monde 2026.