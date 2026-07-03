Pronostic Brésil – Norvège : Haaland peut-il faire tomber la Seleção ?

Voici l’analyse complète du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 entre le Brésil et la Norvège, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Tombeur du Japon en 16es de finale (2-1), le Brésil poursuivra son aventure en Coupe du monde 2026 avec un huitième de finale face à la Norvège, ce dimanche soir (22h). Les Norvégiens ont eux aussi dû s’arracher pour décrocher leur qualification, en venant à bout de la Côte d’Ivoire sur le fil (2-1), et tenteront désormais de faire tomber l’un des favoris du tournoi.

Coupe du monde 2026 – Brésil vs Norvège

Dimanche 5 juillet · 22h · MetLife Stadium

Brésil : gagner sans encore convaincre

Le Brésil a validé son billet pour les huitièmes de finale, mais la Seleção a souffert face au Japon. Rapidement menée, elle a dû patienter avant de revenir grâce à Casemiro, puis de faire la différence dans le temps additionnel par Gabriel Martinelli, parfaitement servi par Bruno Guimarães. Une qualification arrachée au caractère, mais qui a aussi confirmé certaines fragilités.

Depuis le début de la compétition, les Brésiliens alternent le bon et le moins bon. Après un nul compliqué contre le Maroc, ils ont déroulé face à Haïti et l’Écosse, avant d’être sérieusement bousculés par le Japon. Avec Vinicius Jr, Bruno Guimarães, Martinelli ou encore Matheus Cunha, la Seleção possède évidemment des armes offensives importantes, mais elle devra hausser son niveau pour éviter une mauvaise surprise.

Face à une Norvège puissante et dangereuse en transition, le Brésil devra surtout se montrer plus solide défensivement et plus efficace dans les zones décisives.

Norvège : Haaland pour faire trembler la Seleção

La Norvège a, elle aussi, dû s’arracher pour rejoindre ce huitième de finale. Face à la Côte d’Ivoire, les Scandinaves ont beaucoup subi, mais ils ont pu compter sur un exploit d’Antonio Nusa et un nouveau but d’Erling Haaland pour s’imposer (2-1). Les hommes de Stale Solbakken confirment ainsi leur potentiel offensif, même si leurs limites défensives restent visibles.

Deuxième de son groupe derrière la France, la Norvège a montré qu’elle pouvait rivaliser avec de grosses nations. Avec Haaland, Sörloth, Nusa et Ødegaard, cette sélection possède de quoi poser de sérieux problèmes au Brésil, surtout si elle parvient à attaquer vite les espaces laissés dans le dos de la défense auriverde.

Les Norvégiens ne partiront pas favoris, mais ils ont les arguments pour faire douter une Seleção encore loin d’être irrésistible.

Les confrontations entre les deux nations

Le Brésil et la Norvège se sont notamment affrontés lors de la Coupe du monde 1998. À l’époque, les Norvégiens avaient créé la surprise en s’imposant face à la Seleção lors du premier tour (2-1).

Sur les confrontations recensées :

Brésil : 0 victoire

Norvège : 1 victoire

Match nul : 1

Même si cette rencontre remonte à loin, elle rappelle que la Norvège a déjà su faire tomber le Brésil dans un Mondial.

Les compos probables

La compo probable du Brésil : Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos – Guimaraes, Casemiro – Rayan, Paqueta, Vinicius – Cunha.

Absent : Aucun.

Incertain : Raphinha (blessé).

La compo probable de la Norvège : Nyland – Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe – Ödegaard, Berg, Berge – Sörloth, Haaland, Nusa.

Absent : Aucun.

Incertain : Ryerson (blessé).

Les joueurs à suivre

Vinicius Junior (Brésil) : Déjà auteur de quatre buts dans ce Mondial, l’ailier brésilien reste le principal danger de la Seleção. Sa vitesse, sa percussion et sa capacité à faire basculer un match sur une accélération seront essentielles face à une défense norvégienne qui peut laisser des espaces.

Erling Haaland (Norvège) : Avec cinq buts dans la compétition, l’attaquant norvégien confirme son statut de machine à marquer. Face à une défense brésilienne parfois friable, sa puissance, son sens du but et sa capacité à peser sur les centraux pourraient faire très mal.

LLes tendances des cotes : avantage Brésil

Issue Cote Probabilité Victoire du Brésil 1,88 53 % Match nul 3,60 26 % Victoire de la Norvège 4,15 21 %

Les bookmakers donnent l’avantage au Brésil avant ce huitième de finale, mais la Seleção est loin de faire figure d’ultra-favorite. Cotée à 1,88, elle devra se méfier d’une Norvège séduisante depuis le début du tournoi et emmenée par un Erling Haaland en grande forme. Le match nul à l’issue du temps réglementaire est proposé à 3,60, tandis qu’un succès norvégien est coté à 4,15, preuve que les Scandinaves sont considérés comme des outsiders crédibles dans cette affiche.

Nos pronostics pour Brésil – Norvège

Les deux équipes marquent : Le Brésil possède assez de talent offensif pour trouver la faille, mais la Norvège a aussi des armes très dangereuses devant. Avec Haaland, Sörloth, Nusa et Ødegaard, les Scandinaves peuvent clairement faire trembler la défense brésilienne.

Qualification du Brésil : Même si la Seleção n’a pas encore totalement rassuré, son expérience, sa profondeur de banc et ses individualités peuvent faire la différence dans les moments chauds. Le Brésil devrait souffrir, mais il garde une légère avance sur le papier.

Score possible

2-1 pour le Brésil : La Norvège a les moyens de poser beaucoup de problèmes à la Seleção, notamment grâce à Haaland et à sa capacité à attaquer vite. Mais le Brésil dispose de plus de solutions individuelles et pourrait finir par faire la différence dans une rencontre disputée jusqu’au bout.