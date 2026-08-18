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FRANCE

Le Gym boucle un gros coup avec un international belge

Par Louis Chrestian - 18 Août 2026, 22:47
Le Gym boucle un gros coup avec un international belge

L’OGC Nice a officialisé ce mardi soir l’arrivée d’Axel Witsel. Libre après son passage à l’Atlético de Madrid, le milieu de terrain belge s’est engagé pour une saison, avec une année supplémentaire en option.

Witsel rejoint officiellement les Aiglons

Comme attendu, Axel Witsel portera les couleurs de l’OGC Nice cette saison. Le Gym a confirmé la signature de l’international belge, également annoncée par Foot01. Son contrat porte sur une année, assortie d’une saison supplémentaire en option.

Passé notamment par l’Atlético de Madrid, qu’il avait rejoint officiellement, Witsel apporte au groupe niçois son expérience du très haut niveau. Un profil immédiatement opérationnel pour renforcer l’entrejeu des Aiglons.

« J’ai su que j’allais venir »

Sur le site officiel du club, le Belge a expliqué que les premiers échanges avec les dirigeants et l’entraîneur avaient rapidement fait la différence. « Dès que les dirigeants et le coach m’ont téléphoné, j’ai su que j’allais venir. Nous nous sommes tout de suite bien entendus », a-t-il confié.

Le marché des transferts reste également animé loin de Nice, avec notamment une décision importante prise par le Real Madrid pour la suite de son recrutement.

Une recrue qui se dit prête physiquement

Axel Witsel assure arriver sur la Côte d’Azur dans de bonnes dispositions. Le milieu de terrain se sent « bien physiquement » et « toujours frais mentalement ». Il entend désormais aider Nice à réaliser une belle saison et à retrouver la place qu’il estime être celle du club.

Déjà approché par le Gym il y a quelques années, le Belge suivait depuis longtemps l’évolution de l’OGC Nice. Il va maintenant découvrir la Ligue 1 et les supporters niçois, avec l’ambition de se mettre rapidement au travail.

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