À LA UNE DU 3 OCT 2026
[19:45]ASSE : le choix payant d’un ancien Vert chez les Espoirs !
[19:25]OM : le couperet tombe en fin de match face à Montpellier
[19:03]FC Nantes : Les Canaris déchantent face à Lorient en amical
[18:24]LOSC : Le verdict tombe pour l’ailier d’Arsenal avant Lille
[17:43]RC Lens : le couperet est déjà tombé pour un jeune parti cet été
[17:23]ASSE : Rodez récupère un renfort de poids avant de défier les Verts
[17:03]Real Madrid : la concurrence italienne s’élargit pour son attaquant brésilien
[16:43]Le derby parisien tourne mal pour le PFC
[16:24]FC Barcelone, Real Madrid, PSG : Manchester United reçoit un nouvel avertissement pour sa pépite
[16:01]PSG : Un pari à 3,3 M€ sur un milieu ivoirien
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : Les Canaris déchantent face à Lorient en amical

Par Wladimir DELCROS - 3 Oct 2026, 19:03
FC Nantes : Les Canaris déchantent face à Lorient en amical

Le FC Nantes n’a pas réussi à prendre le dessus sur le FC Lorient lors de son match amical. Les Canaris se sont inclinés sur le score de 2-1 face aux Merlus, qui repartent avec une victoire toujours bonne à prendre.

Lorient prend le dessus sur Nantes

Le FC Nantes a connu une sortie moins positive qu’espéré face au FC Lorient. Opposés aux Merlus dans le cadre d’une rencontre amicale, les Canaris ont été battus sur le score de 2-1. Un résultat relayé ce samedi par ActuL1, avec une photographie publiée par le club morbihannais.

Dans une rencontre sans enjeu comptable, Lorient est donc parvenu à faire la différence. Les Nantais ont trouvé le chemin des filets, mais cela n’a pas suffi pour éviter une défaite contre les Merlus.

Un revers sans conséquence au classement

Le caractère amical de l’opposition invite forcément à relativiser ce résultat. Aucun point n’était distribué et ce rendez-vous devait avant tout permettre aux deux équipes de conserver du rythme. Il n’en reste pas moins qu’une victoire nourrit toujours la confiance, quand une défaite offre plusieurs axes de travail.

Pour le FC Nantes, ce revers constitue ainsi une indication davantage qu’un véritable coup d’arrêt. Le score montre que les Canaris ont su marquer, mais également qu’ils ont concédé deux buts. Sans davantage d’éléments communiqués sur le déroulement de la partie, il serait toutefois hasardeux de tirer des conclusions définitives.

Les Merlus renouent avec la victoire dans ce duel

Les confrontations amicales entre les deux formations de l’Ouest n’avaient pas toujours permis de les départager. Nantes et Lorient s’étaient notamment quittés sur un score nul et vierge lors d’un précédent rendez-vous de préparation.

Cette fois, les Merlus ont trouvé l’ouverture à deux reprises et ont conservé leur avantage jusqu’au terme de la rencontre. Le FC Nantes devra, de son côté, se servir de cette opposition pour procéder aux ajustements nécessaires avant ses prochaines échéances. Lorient peut savourer un succès 2-1 qui vient valider cette sortie amicale.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot