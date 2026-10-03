FC Nantes : Les Canaris déchantent face à Lorient en amical

Le FC Nantes n’a pas réussi à prendre le dessus sur le FC Lorient lors de son match amical. Les Canaris se sont inclinés sur le score de 2-1 face aux Merlus, qui repartent avec une victoire toujours bonne à prendre.

Lorient prend le dessus sur Nantes

Le FC Nantes a connu une sortie moins positive qu’espéré face au FC Lorient. Opposés aux Merlus dans le cadre d’une rencontre amicale, les Canaris ont été battus sur le score de 2-1. Un résultat relayé ce samedi par ActuL1, avec une photographie publiée par le club morbihannais.

Dans une rencontre sans enjeu comptable, Lorient est donc parvenu à faire la différence. Les Nantais ont trouvé le chemin des filets, mais cela n’a pas suffi pour éviter une défaite contre les Merlus.

Un revers sans conséquence au classement

Le caractère amical de l’opposition invite forcément à relativiser ce résultat. Aucun point n’était distribué et ce rendez-vous devait avant tout permettre aux deux équipes de conserver du rythme. Il n’en reste pas moins qu’une victoire nourrit toujours la confiance, quand une défaite offre plusieurs axes de travail.

Pour le FC Nantes, ce revers constitue ainsi une indication davantage qu’un véritable coup d’arrêt. Le score montre que les Canaris ont su marquer, mais également qu’ils ont concédé deux buts. Sans davantage d’éléments communiqués sur le déroulement de la partie, il serait toutefois hasardeux de tirer des conclusions définitives.

Les Merlus renouent avec la victoire dans ce duel

Les confrontations amicales entre les deux formations de l’Ouest n’avaient pas toujours permis de les départager. Nantes et Lorient s’étaient notamment quittés sur un score nul et vierge lors d’un précédent rendez-vous de préparation.

Cette fois, les Merlus ont trouvé l’ouverture à deux reprises et ont conservé leur avantage jusqu’au terme de la rencontre. Le FC Nantes devra, de son côté, se servir de cette opposition pour procéder aux ajustements nécessaires avant ses prochaines échéances. Lorient peut savourer un succès 2-1 qui vient valider cette sortie amicale.