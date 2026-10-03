FC Nantes : Dupé éjecté du onze contre Reims, c’est validé !

Alors que Maxime Dupé traverse un début de saison compliqué, les supporters du FC Nantes ont tranché entre lui et Patrik Carlgren pour garder les cages nantaise face à Reims.

Depuis le début de la saison, un joueur du FC Nantes cristallise particulièrement les critiques : Maxime Dupé. Revenu cet été chez les Canaris après y avoir déjà évolué entre 2008 et 2020, le portier de 33 ans connaît un début d’exercice 2026-2027 très compliqué et a été plusieurs fois pointé du doigt sur des buts encaissés par son équipe. Si l’ancien gardien de l’OGC Nice conserve pour le moment la confiance de son entraîneur, Grégory Poirier, les supporters nantais aimeraient, eux, voir du changement dans les cages. D’autant que Patrik Carlgren a fait son retour au FC Nantes, le 10 septembre dernier, pour pallier la longue absence d’Alexis Mirbach et occupe actuellement le rôle de doublure de Maxime Dupé.

Les supporters du FC Nantes réclament Carlgren

Dans un sondage réalisé par nos soins sur le compte X But! FC Nantes, nous vous avons invités à trancher entre Maxime Dupé et Patrik Carlgren pour le poste de gardien titulaire lors du prochain match des Canaris face au Stade de Reims, prévu le samedi 10 octobre (14h). Et le verdict est sans appel : 81,4 % des votants ont choisi le portier suédois, contre seulement 17,5 % pour l’ancien Toulousain. Un écart conséquent qui montre qu’une large majorité des participants à notre sondage souhaite désormais voir du changement dans les cages nantaises.

Trois votants sur quatre aimeraient donc voir Grégory Poirier rebattre les cartes et offrir sa chance à Patrik Carlgren face au Stade de Reims. Reste désormais à savoir si l’entraîneur du FC Nantes entendra ce message ou s’il maintiendra sa confiance à son numéro 1. Pour le moment, la hiérarchie reste clairement en faveur de Maxime Dupé, mais après son début de saison compliqué et face à une telle tendance chez les supporters nantais, la pression autour de sa place de titulaire ne cesse de grandir.