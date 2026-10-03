Équipe de France : deux bonnes et une mauvaise nouvelle pour Zidane avant la Belgique !

Avant de retrouver la Belgique lundi, Zinédine Zidane a reçu deux bonnes nouvelles, mais devra aussi composer avec une absence de taille.

Accrochée ce vendredi soir par l’Italie (1-1) au Stade de France, l’équipe de France clôturera ce premier rassemblement sous les ordres de Zinédine Zidane par un nouveau choc face à la Belgique, lundi soir (20h45). Une semaine après leur victoire à Bruxelles (1-0), les Bleus retrouveront donc les Diables Rouges avec l’objectif de terminer positivement cette première trêve de l’ère Zidane. Et avant ces retrouvailles, le sélectionneur français a déjà reçu deux bonnes nouvelles importantes en provenance du camp belge.

De Bruyne et Tielemans manqueront le match face aux Bleus

La Belgique devra en effet se présenter au Stade de France sans Kevin De Bruyne ni Youri Tielemans. Les deux cadres des Diables Rouges ont reçu vendredi, lors de la victoire face à la Turquie (3-0), leur deuxième carton jaune de cette fenêtre internationale et seront donc suspendus contre l’équipe de France. Une absence particulièrement importante concernant Kévin De Bruyne puisque le milieu belge reste sur un doublé face aux Turcs, tandis que Youri Tielemans avait délivré la passe décisive sur son deuxième but.

Upamecano également suspendu !

Deux forfaits qui constituent forcément une bonne nouvelle pour Zinédine Zidane et les Bleus, même si la France devra elle aussi composer avec une absence de taille. Expulsé vendredi face à l’Italie, Dayot Upamecano sera suspendu pour ce deuxième duel face à la Belgique. Les deux sélections se présenteront donc diminuées lundi, mais les Diables Rouges devront surtout reconstruire une bonne partie de leur milieu de terrain sans deux de leurs joueurs les plus expérimentés.