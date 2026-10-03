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FRANCE

PSG : on en sait plus sur la blessure de Ferran Torres

Par Fabien Chorlet - 3 Oct 2026, 11:00
Ferran Torres avec l'Espagne

Touché à la cheville gauche avec l’Espagne, Ferran Torres a reçu des nouvelles plutôt rassurantes avant son retour au PSG.

Comme annoncé ce vendredi par la Fédération espagnole de football (RFEF), Ferran Torres a quitté prématurément le rassemblement de la sélection espagnole pour retourner à Paris. L’attaquant du PSG souffre de douleurs à la cheville gauche et va désormais poursuivre sa récupération auprès du staff médical parisien. Une alerte forcément surveillée de près par le club de la capitale alors que l’ancien joueur du FC Barcelone s’est rapidement imposé comme l’un des hommes forts du début de saison parisien.

Rien de méchant pour Ferran Torres !

Ce samedi, AS a donné des nouvelles plutôt rassurantes du néo-Parisien. Selon le quotidien espagnol, les douleurs de Ferran Torres à la cheville gauche se sont intensifiées lors de son dernier entraînement avec la Roja, poussant finalement le joueur à quitter le rassemblement. Mais le problème ne serait pas considéré comme sérieux et son retour anticipé à Paris aurait surtout été décidé par précaution. Une première bonne nouvelle pour le PSG, même si l’évolution de sa cheville devra encore être surveillée dans les prochains jours.

Pour l’heure, aucune durée d’indisponibilité ni date précise de retour n’a été communiquée. Le PSG devrait, comme il le fait régulièrement pour ses joueurs blessés, publier dans les prochains jours un point médical pour apporter notamment davantage de précisions sur la blessure de Ferran Torres. Luis Enrique espérera surtout récupérer rapidement Ferran Torres tant l’international espagnol réalise un excellent début de saison sous ses nouvelles couleurs. Déjà particulièrement décisif depuis son arrivée au PSG cet été, l’ancien Barcelonais est rapidement devenu un élément important de l’attaque parisienne. Son état de santé sera donc particulièrement scruté à son retour à Paris.

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