PSG : coup de tonnerre pour un cadre de Luis Enrique

Ferran Torres a quitté le rassemblement de l’Espagne après des douleurs à la cheville gauche, une mauvaise nouvelle pour le PSG et Luis Enrique.

Coup dur pour Ferran Torres. L’attaquant du PSG ne terminera pas la trêve internationale avec l’Espagne. La Fédération espagnole (RFEF) a annoncé ce vendredi son retrait du rassemblement en raison de douleurs à la cheville gauche.

Selon la RFEF, ces gênes ne l’avaient initialement pas empêché de s’entraîner ni de jouer. Mais face à la persistance des symptômes, les médecins espagnols et le staff médical du PSG ont décidé de privilégier sa récupération.

Ferran Torres ne participera donc pas aux prochaines rencontres de la Roja contre la République tchèque, samedi 3 octobre, puis la Croatie, mardi 6 octobre.

Carlos Espí appelé en renfort

Pour remplacer l’attaquant parisien, Luis de la Fuente a convoqué Carlos Espí, appelé depuis les Espoirs espagnols. Le jeune attaquant s’est notamment illustré jeudi avec un quintuplé lors de la victoire 13-0 de l’Espagne U21 contre Saint-Marin.

Pour le PSG, l’enjeu sera désormais de connaître la gravité exacte de la gêne de Ferran Torres, précieuse recrue de Luis Enrique avec 7 buts en 6 matchs. À ce stade, la RFEF évoque des douleurs à la cheville, sans annoncer de lésion précise. Le joueur doit poursuivre son suivi médical avec le club parisien.