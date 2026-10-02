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ASSE : le coach de Sion détruit ses joueurs après la défaite contre Saint-Étienne (5-1)

Par Louis Chrestian - 2 Oct 2026, 15:10

Balayé par l’ASSE en amical (5-1), le FC Sion a provoqué la colère de Didier Tholot. L’ancien attaquant stéphanois n’a pas cherché d’excuses et a sévèrement critiqué la prestation de son équipe, qu’il considère comme une véritable alerte.

Les Verts ont fait le plein de confiance. Didier Tholot, lui, est reparti avec de sérieux motifs d’insatisfaction. Malgré l’ouverture du score suisse, l’ASSE a largement remporté cette opposition grâce à des doublés de Jakob Breum et Thierno Ballo, ainsi qu’un but de João Ferreira. Une victoire obtenue en l’absence de douze internationaux stéphanois, face à l’actuel troisième du championnat suisse.

Au terme de la rencontre, l’entraîneur de Sion a livré un constat sans concession au micro d’En Vert et Contre Tous.

« L’un des plus mauvais matchs » de la saison

Pas question pour Didier Tholot de minimiser cette défaite sous prétexte qu’il s’agissait d’un match amical.

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« Non, il n’y avait pas forcément l’envie de faire jouer des joueurs qui jouaient un peu moins de notre côté. On a fait une grosse semaine de travail. On n’a pas… on a été nuls ! Voilà. C’est l’un des plus mauvais matchs qu’on a fait depuis le début de la saison. Ça doit nous servir de leçon, ça doit nous alerter. »

Le technicien regrette surtout de n’avoir retrouvé aucun des ingrédients qui ont porté son équipe depuis la reprise : « Au niveau de ce qu’on a produit depuis le début de la saison, il n’y a absolument rien qu’on a revu aujourd’hui. »

L’égalisation stéphanoise a tout fait basculer

Sion avait pourtant idéalement commencé. Mais, aux yeux de son entraîneur, cette bonne entame n’a pas résisté au retour des Verts.

« Certes il y a l’ouverture du score et les dix premières minutes mais après, à partir du moment où on a encaissé l’égalisation, il n’y a plus rien eu de notre côté. »

Un effacement que Tholot n’accepte pas. Interrogé sur la prestation de Saint-Étienne, il a immédiatement recentré le débat sur les manquements de ses joueurs.

« En prendre cinq, ce n’est pas tolérable ! »

« L’ASSE ? Moi je ne suis pas là pour juger l’adversaire, je suis là pour juger mon équipe. L’adversaire ne m’intéresse pas, ce qui m’intéresse c’est qu’on en a pris cinq et qu’en football ce n’est pas tolérable ! »

Le message pour la reprise est tout aussi ferme : « Oui c’est une bonne leçon, il faudra réagir en championnat. C’est une grosse alerte et il faudra s’en servir. »

Natif de Feurs et joueur de l’ASSE entre 1991 et 1993, Didier Tholot connaît bien la maison verte. Ces retrouvailles lui laissent cette fois un goût amer : ses joueurs sont désormais prévenus, il attend une réaction.

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