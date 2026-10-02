ASSE – FC Sion : les notes des Verts après le festival offensif (5-1)

L’ASSE a largement dominé le FC Sion en amical ce vendredi à L’Étrat. Portés par les doublés de Thierno Ballo et Jakob Breum, les Verts ont également pu compter sur un João Ferreira très offensif. Voici nos notes du onze de départ, établies à partir du compte rendu de la rencontre.

Gautier Larsonneur : 6/10

Battu par Berdayes dès la 11e minute, le gardien stéphanois n’a ensuite plus encaissé de but. L’ASSE a rapidement renversé la rencontre et terminé ce rendez-vous avec une large victoire.

João Ferreira : 8/10

Une prestation offensive particulièrement convaincante. Son centre en retrait amène le troisième but, puis il se procure deux grosses occasions avant de trouver la faille à la 41e minute. Sa frappe croisée récompense ses nombreuses projections. Le Portugais a pleinement saisi cette occasion de se mettre en évidence.

Chico Lamba : 6/10

Titulaire en défense centrale, il a retrouvé du temps de jeu dans cette équipe remaniée. Un rendez-vous utile pour accumuler des minutes et reprendre des repères avant le retour à la compétition.

Gueye : 6/10

Aligné dans l’axe aux côtés de Lamba, il a bénéficié de la confiance d’Ian Cathro pour ce test. Une occasion de prendre de l’expérience avec l’équipe première dans un onze privé de nombreux internationaux.

Teillol : 6/10

Titulaire sur le côté gauche de la défense, il a lui aussi profité de cette revue d’effectif. Ce match lui a offert une exposition intéressante face à une équipe du haut de tableau suisse.

Maxime Bernauer : 6/10

Positionné au milieu aux côtés de Dhaoui, il faisait partie des joueurs expérimentés de ce onze rajeuni. Un nouveau rendez-vous dans l’entrejeu, au sein d’une équipe qui a rapidement pris le dessus au tableau d’affichage.

Dhaoui : 6,5/10

Le jeune milieu a montré une contribution intéressante à la construction offensive. À la 38e minute, il fixe avant de décaler Ballo, dont le centre offre une grosse occasion à Ferreira. Une séquence bien menée qui illustre sa capacité à participer aux mouvements stéphanois.

Jakob Breum : 8,5/10

Un doublé et plusieurs occasions supplémentaires : le Danois a régalé. Il égalise sur un service de Ballo, puis dévie astucieusement la frappe de Paalberg pour porter le score à 3-1. Proche du triplé sur une passe de Duffus, il a combiné efficacité et sens du placement.

Thierno Ballo : 9/10

L’homme du match. Passeur pour l’égalisation de Breum, buteur sur corner, puis à nouveau passeur pour Ferreira, il a été au cœur du festival offensif. Il complète sa prestation en transformant le penalty du 5-1 à la 88e minute. Deux buts et deux passes décisives : une copie remarquable.

Joshua Duffus : 7,5/10

Il n’a pas marqué, mais il a pesé dans les actions offensives. Après un joli enchaînement contré, il trouve Breum d’une passe cachée qui aurait pu offrir un troisième but au Danois. Il obtient ensuite le penalty transformé par Ballo. Une prestation utile et encourageante.

Marten Paalberg : 7/10

Sa frappe déviée par Breum participe au troisième but stéphanois. Il sert également Ferreira sur une grosse occasion. Impliqué dans plusieurs mouvements dangereux, il a profité de ce rendez-vous pour retrouver du rythme et apporter sa contribution au succès des Verts.