Si l’ASSE a réactivé la case formation avec réussite ces derniers mois, un jeune milieu de terrain a l’étoffe d’un futur grand. L’OM en sait quelque chose…

L’ASSE tient peut-être un nouveau joueur à suivre de très près. Alors que le club stéphanois cherche à relancer sa formation et à faire émerger davantage de jeunes talents, plusieurs profils commencent à franchir les étapes à grande vitesse.

Mendy, une progression régulière

Oswaldo Mendy fait partie de ceux-là. Né le 5 janvier 2010, le milieu de terrain appartient à la génération 2010 et poursuit sa progression au sein du centre de formation stéphanois. Le parcours du jeune milieu a commencé en région parisienne. Après avoir débuté à Viry-Châtillon, Mendy a poursuivi sa formation à Grigny avant de rejoindre l’ASSE. Le Stéphanois a ensuite progressivement franchi les différents paliers. Arrivé dans le Forez en 2025, il évolue principalement avec les U17, mais son développement lui permet également de découvrir le niveau U19 National. Une étape particulièrement intéressante pour un joueur aussi jeune. Et Mendy semble déjà capable de répondre présent lorsqu’il est surclassé.

Son passage chez les U19 lui a notamment permis de se distinguer lors du déplacement de l’ASSE à Marseille. Les deux équipes se sont quittées sur un spectaculaire match nul 2-2. Alors que les Stéphanois avaient été menés à deux reprises, ils sont parvenus à revenir grâce notamment à Oswaldo Mendy puis Nils Rised. Une réalisation qui vient confirmer les qualités du jeune milieu. Plus récemment, Mendy a également trouvé le chemin des filets avec les U17 lors du spectaculaire 3-3 obtenu à Villefranche. Il avait ouvert le score dès les premières minutes sur penalty. Deux exemples qui montrent qu’il commence à se montrer régulièrement décisif malgré son positionnement au milieu.

L’OM en a déjà fait les frais

Les statistiques offensives de Mendy ne racontent toutefois pas toute son histoire. Le joueur de l’ASSE n’est pas encore un joueur qui empile les buts ou les passes décisives. Son influence se situe davantage dans la construction, l’équilibre et l’organisation du jeu. Son profil semble également s’accompagner d’une vraie responsabilité. Avec sa génération, Mendy a régulièrement porté le brassard de capitaine. Une marque de confiance importante pour un joueur de 16 ans. Même lorsqu’il évolue avec une catégorie supérieure, il semble conserver une certaine influence sur le collectif.

Le cas Mendy illustre surtout la volonté de l’ASSE de continuer à faire émerger ses jeunes. Le centre de formation stéphanois possède plusieurs joueurs prometteurs dans les générations 2009 et 2010, avec une passerelle progressivement mise en place entre les U17, les U19 et la réserve. Chez les U19, Mendy fait déjà partie des joueurs qui ont marqué cette saison, avec une réalisation en plus de celle inscrite chez les U17. Il faudra évidemment encore patienter avant de parler d’une arrivée chez les professionnels mais sa progression mérite d’être suivie. L’OM en sait déjà quelque chose.