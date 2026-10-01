En partenariat avec la Caisse d’Epargne CEPAC, l’OM va multiplier les initiatives durant tout le mois d’octobre pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Une opération qui va notamment transformer le Vélodrome en véritable symbole de cette mobilisation.

L’OM ne sera pas seulement question de football durant ce mois d’octobre. À l’occasion d’Octobre Rose, l’Olympique de Marseille et la Caisse d’Epargne CEPAC ont décidé d’unir leurs forces autour d’une campagne consacrée à la prévention et au dépistage du cancer du sein. Une mobilisation particulièrement visible puisque le CEPAC Vélodrome va lui aussi se mettre aux couleurs de l’opération.

Le Vélodrome va s’illuminer en rose

C’est l’une des principales nouveautés de cette campagne. Pour la première fois, la jupe du CEPAC Vélodrome sera illuminée en rose chaque soir du mois d’octobre, entre 20 heures et 22 heures. L’objectif est évidemment de rendre le message visible bien au-delà des jours de match. Le stade, véritable lieu emblématique de Marseille avec ses 67 000 places, deviendra ainsi chaque soir un point de repère dans la ville pour rappeler l’importance de la prévention et du dépistage. Une initiative qui colle également à la volonté affichée par l’OM de développer ses actions de solidarité et sa politique RSE. Le club présente notamment son programme Treizième Homme comme un pilier de son engagement sociétal.

La mobilisation ne restera évidemment pas limitée au stade. Le 4 octobre, plusieurs joueuses de l’OM et du Centre de Formation participeront à la Course Marseille en Rose, organisée autour de la sensibilisation et de la lutte contre le cancer du sein. Dès le lendemain, une délégation des Marseillaises, composée de joueuses et de membres du staff, se rendra à l’Institut Paoli-Calmettes. L’objectif sera de rencontrer les soignants et les patients de l’établissement marseillais. Une manière de donner une dimension très concrète à cette campagne.

Une rencontre à Martigues au cœur du dispositif

Le 18 octobre, l’OM et la Caisse d’Epargne CEPAC passeront également à l’action autour du football féminin. À Martigues, les Marseillaises affronteront le FC Fleury 91 en Arkema Première Ligue. Une Fan Zone CEPAC Octobre Rose sera installée autour du stade Francis-Turcan, tandis que plusieurs animations permettront de sensibiliser le public présent. Une partie des recettes de la billetterie sera également reversée à un établissement de santé engagé dans la lutte contre le cancer du sein. Des soignants, des patients et des personnels administratifs des établissements de santé marseillais seront par ailleurs invités à assister à la rencontre.

Le point d’orgue de cette mobilisation interviendra le 25 octobre. À l’occasion de la huitième journée de Ligue 1 et de la réception du Havre, le message d’Octobre Rose sera de nouveau largement visible au CEPAC Vélodrome. Drapeaux, bâche du rond central et différents éléments de visibilité viendront habiller l’enceinte marseillaise. L’objectif sera de profiter de l’exposition offerte par une rencontre de l’équipe masculine pour toucher un public encore plus large.

Un partenariat qui dépasse largement le football

Pour l’OM et la Caisse d’Epargne CEPAC, cette opération permet donc d’utiliser la puissance du football pour porter un message de santé publique. La Caisse d’Epargne CEPAC dispose d’ailleurs déjà d’un engagement historique autour d’Octobre Rose et de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Pour le club marseillais, cette mobilisation vient également renforcer son image d’acteur du territoire.

Et même si l’opération est menée par l’OM et son partenaire, elle s’inscrit forcément dans le projet porté par Frank McCourt depuis son arrivée à Marseille. En octobre, le propriétaire américain pourra donc voir son club mobilisé autour d’une cause qui dépasse largement les résultats sportifs. Une nouvelle façon de faire du Vélodrome un lieu de rassemblement, de solidarité et de sensibilisation au cœur de Marseille.