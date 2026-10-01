Cristiano Ronaldo à deux doigts de prendre sa retraite internationale, Mezian Mesloub (RC Lens, 16 ans) semble déjà incarner la relève idéale au Portugal.

Le Portugal tient peut-être l’une de ses futures grandes attractions. À seulement 16 ans, Mezian Mesloub est déjà en train d’affoler les compteurs de précocité. Après avoir découvert la Ligue 1 puis la Ligue des champions avec le RC Lens, le jeune offensif a franchi un nouveau cap avec les Espoirs portugais. Et cette fois, il est entré directement dans l’histoire.

Mesloub (RC Lens) bat un record historique au Portugal

Quelques jours après avoir effectué ses premières minutes avec les U21 portugais lors de la défaite en Bulgarie (2-1), Mezian Mesloub était titularisé contre Gibraltar. Une décision forte de Luís Freire. Elle s’est surtout transformée en nouveau record.

À 16 ans, 10 mois et 22 jours, le joueur du RC Lens est devenu le plus jeune titulaire de l’histoire des Espoirs portugais. Il a ainsi effacé des tablettes Geovany Quenda, qui détenait jusque-là ce record. Une nouvelle ligne particulièrement prestigieuse dans le CV d’un joueur qui n’a même pas encore 17 ans. Face à Gibraltar, Mesloub n’a pas inscrit de but, mais il a participé au large succès portugais (4-0). Rodrigo Mora a ouvert le score d’un superbe retourné acrobatique, avant que Rodrigo Rêgo, Gonçalo Oliveira et un but contre son camp ne permettent au Portugal de s’imposer largement.

Mesloub a notamment tenté sa chance à la 52e minute, avec une frappe passée tout près de la barre. Mais l’essentiel était ailleurs. Le Lensois venait de confirmer que Luís Freire n’avait pas hésité à lui faire confiance malgré son âge. Le sélectionneur avait d’ailleurs expliqué son choix de le surclasser : il souhaitait voir de plus près un joueur dont le talent permet de brûler plusieurs étapes.

« Cristiano Ronaldo peut partir, le Portugal a le nouveau Yamal »

Au Portugal, le phénomène commence forcément à susciter des comparaisons. Mezian Mesloub a notamment été rapproché de Lamine Yamal, l’autre prodige précoce du football européen. Mais Luís Freire a lui-même appelé à la prudence face à ce genre de rapprochements, estimant que ces comparaisons ne sont pas forcément bonnes pour les jeunes joueurs.

Le parallèle avec Yamal traduit néanmoins l’enthousiasme suscité par le crack du RC Lens. Et certains supporters portugais vont encore plus loin : « Cristiano Ronaldo peut partir de la sélection. Le Portugal a le nouveau Lamine Yamal : Mezian Mesloub. » « Mesloub possède une explosivité latérale de premier ordre, au niveau de Robben ; une puissance folle à avoir à 16 ans. » « Le Portugal redeviendra ce qu’il était, j’en suis sûr, Mesloub va être le coup de pouce qui lui manque pour sa première Coupe du Monde. »

Des réactions enthousiastes qui restent évidemment celles de supporters, et non celles de la Fédération portugaise. Non, Cristiano Ronaldo n’est évidemment pas officiellement remplacé par Mezian Mesloub mais le symbole affiché par les supporters est puissant. Alors que CR7 continue d’incarner la sélection portugaise après plus de vingt ans au plus haut niveau, Mesloub représente déjà l’une des générations appelées à prendre progressivement la relève. Et son histoire avec le Portugal ne fait que commencer.