RC Lens : l’ennemi numéro 1 des supporters encore pris pour cible !

La sortie de Samir Nasri après le match contre le Slavia Prague reste en travers de la gorge de certains supporters du RC Lens. Sur X, son analyse continue de susciter des réactions, y compris chez ceux qui apprécient habituellement ses interventions.

Une comparaison avec l’OM qui laisse des traces. En commentant la prestation du RC Lens face au Slavia Prague, Samir Nasri avait contesté le traitement réservé aux Sang et Or. Pour l’ancien international français, une performance similaire de Marseille aurait suscité des critiques bien plus sévères.

« Là, on parle de “l’exploit du siècle”. Si ça avait été Marseille qui avait réalisé une performance comme celle-là, on les aurait découpés. »

Une pique que certains supporters lensois n’ont toujours pas digérée. En ramenant la discussion à l’OM, le consultant a surtout donné le sentiment, auprès de ses détracteurs, de minimiser la performance du Racing.

Une analyse qui continue de faire réagir

Sur X, des supporters reviennent encore sur cette intervention. Et les critiques ne viennent pas uniquement de ceux qui contestent régulièrement les prises de parole de Nasri.

Certains apprécient ses analyses, tout en estimant qu’il est passé à côté de ce rendez-vous européen :

« Hmm ce soir la son analyse volait bien moins haut que d’habitude, un jour sans j’imagine »

Le reproche porte donc sur cette intervention précise. C’est justement parce que Nasri est capable d’analyses appréciées que son commentaire sur Lens a pu décevoir.

Laurent Mazure pointe lui aussi sa déception

Laurent Mazure a exprimé ce décalage entre la qualité qu’il reconnaît habituellement au consultant et son avis lors de Prague-Lens.

« Voilà pourquoi j’ai été déçu de son avis à la mi-temps du dernier Prague-Lens. Parce que Samir Nasri à souvent ce genre d’analyse trés pertinente et, pour moi, excellente. Totalement en phase. »

Un commentaire qui souligne une nuance importante : il est possible d’apprécier les interventions de l’ancien joueur de l’OM tout en contestant sa lecture d’un match du Racing.

Pour Laurent Mazure, la déception tient précisément à cette exigence. Nasri a montré qu’il pouvait apporter un regard pertinent ; son analyse à la mi-temps de cette rencontre n’a manifestement pas répondu à ses attentes.

Voilà pourquoi j'ai été déçu de son avis à la mi-temps du dernier Prague-Lens. Parce que Samir Nasri à souvent ce genre d'analyse trés pertinente et, pour moi, excellente. Totalement en phase. https://t.co/igbnXW8bIq — Laurent Mazure (@Laurentmazure) September 26, 2026

La comparaison avec Marseille reste au cœur du débat

Au fond, c’est bien la référence à l’OM qui a cristallisé les réactions. En opposant les commentaires sur Lens à ceux qu’aurait reçus Marseille, Nasri a déplacé le débat vers une supposée différence de traitement médiatique.

Cette lecture n’a pas convaincu une partie du public lensois, qui continue de lui rappeler cette sortie. Sans effacer les analyses qu’ils apprécient chez lui, ces supporters attendent aussi que la prestation des Sang et Or soit jugée pour elle-même.

Nasri conserve des admirateurs parmi ceux qui le critiquent. Mais sa petite phrase sur Prague-Lens, elle, reste difficile à faire oublier.