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FRANCE

OM, FC Nantes, Bordeaux : une vente historique officielle, un autre géant bientôt concerné ?

Par Louis Chrestian - 30 Sep 2026, 10:40

Les Girondins de Bordeaux entrevoient enfin une issue à leur crise. Un accord de cession à Park Bench a été annoncé, avec un prix d’un euro symbolique et une renégociation des dettes. Mais la finalisation de l’opération reste attendue.

Un euro symbolique pour reprendre une institution du football français. Le montant frappe les esprits, mais il résume surtout l’urgence de la situation bordelaise. Selon les informations de Sud Ouest, relayées par L’ÉquipeGérard Lopez et Park Bench ont annoncé un accord pour la vente des Girondins devant le tribunal de commerce. Une avancée majeure après des semaines d’incertitude sur l’avenir du club.

Pour les supporters, cette perspective représente un espoir : voir Bordeaux retrouver les moyens de poursuivre son activité et engager une reconstruction.

Un euro symbolique, mais un lourd dossier financier

Derrière le prix de cession se cache le véritable enjeu de la reprise : les dettes. D’après les éléments rapportés par Foot Mercatoles créances seraient ramenées de 26 à 13 millions d’euros. Gérard Lopez céderait ses titres pour un euro symbolique et renoncerait également à ses créances.

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Un accord aurait aussi été trouvé dans le litige avec l’ancien entraîneur Vladimir Petković. Ces concessions doivent permettre à Park Bench de poursuivre son projet dans des conditions financières plus supportables.

Le prix d’achat ne mesure donc pas l’effort nécessaire pour relancer Bordeaux. Le futur repreneur devra financer le fonctionnement du club tout en assumant les engagements prévus dans l’accord.

Bordeaux face à une reconstruction en Régional 1

Sur le plan sportif, la perspective reste vertigineuse. La FFF a confirmé l’exclusion des Girondins des championnats nationaux, les laissant en Régional 1, au sixième échelon du football français. Un changement de propriétaire ne vaut donc pas, à lui seul, retour dans une division supérieure.

Pour ce club historique, l’enjeu immédiat consiste à retrouver de la stabilité avant de pouvoir envisager une remontée. Budget, organisation, effectif : la reconstruction devra se traduire dans les faits.

Bordeaux entrevoit une porte de sortie. Reste désormais à finaliser la cession pour transformer l’espoir des supporters en véritable nouveau départ.

Le FC Nantes bientôt vendu, l’OM pourrait-il suivre ?

Le dossier bordelais pourrait précéder un autre changement majeur : au FC Nantes, les négociations autour d’une vente seraient très avancées, selon L’Équipe, avec des investisseurs français et portugais réunis autour de Paulo Tavares. Et l’OM pourrait-il suivre dans les prochains mois ? À Marseille, Frank McCourt a fortement resserré les dépenses : le club a dû vendre sans pouvoir recruter lors du dernier mercato pour rééquilibrer ses comptes. Cette austérité nourrit les interrogations sur la suite de son projet. L’Américain se dit ouvert à l’arrivée de partenaires au capital, mais une vente reste hypothétique : Stéphane Richard a affirmé que l’OM n’était pas à vendre et que McCourt s’était engagé à couvrir les pertes prévisionnelles de la saison. Le frein mis au recrutement ne signifie donc pas un arrêt de tout soutien financier.

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