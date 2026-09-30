ASSE : grosse incertitude pour Le Cardinal !

L’incertitude demeure autour de Julien Le Cardinal, touché face au FC Metz (2-2), à l’approche de la reprise de l’ASSE contre Rodez.

Lors du dernier match face au FC Metz (2-2) avant la trêve internationale, Julien Le Cardinal s’est blessé. Victime d’une grosse béquille, le défenseur central et capitaine de l’AS Saint-Étienne avait été contraint de céder sa place en fin de match. Invité quelques jours plus tard de l’émission Ligue 2 Extra sur beIN Sports, l’ancien Brestois s’était toutefois montré rassurant quant à son état de santé. « Tout va bien, c’est une grosse béquille, il va me falloir encore beaucoup de repos mais ça évolue favorablement depuis ce week-end. La trêve tombe bien car ça aurait pu être compliqué de jouer pendant une semaine et d’enchaîner après Metz. Ça devrait être bon pour la huitième journée de championnat. »

Le Cardinal toujours absent de l’entraînement avec l’ASSE ?

Mais une dizaine de jours plus tard, Julien Le Cardinal ne semble toujours pas avoir repris le chemin de l’entraînement collectif avec l’ASSE. Après un week-end de repos, les joueurs stéphanois non concernés par cette trêve internationale ont fait leur retour ce lundi sur les pelouses de l’Étrat. Or, le joueur de 29 ans n’apparaît pas sur les photos de la séance collective partagées par le club sur son site officiel. De quoi laisser planer un léger doute sur l’évolution de sa grosse béquille, même si son absence sur ces clichés ne permet évidemment pas d’affirmer qu’il n’a effectué aucun travail à l’Étrat.

La situation de Julien Le Cardinal sera donc à surveiller de près dans les prochains jours, alors que l’AS Saint-Étienne doit retrouver la Ligue 2 face à Rodez lors de la huitième journée de championnat. Le capitaine des Verts avait justement annoncé viser cette rencontre pour effectuer son retour à la compétition. Reste désormais à savoir s’il sera en mesure de reprendre normalement l’entraînement collectif d’ici là et, surtout, de tenir sa place face aux Ruthénois. À quelques jours de la reprise du championnat, sa présence ou non face à Rodez constitue donc l’une des principales incertitudes pour Ian Cathro, qui espère forcément pouvoir récupérer son capitaine pour ce rendez-vous.