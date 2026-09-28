Malgré un point aux forceps contre l’ASSE (2-2) avant la trêve internationale, le coach Luc Holtz est sur le point d’être remercié par le FC Metz.

Le FC Metz traverse une nouvelle zone de turbulences. Alors que les Grenats ambitionnaient de jouer les premiers rôles en Ligue 2, leur début de saison n’a pas répondu aux attentes.

Holtz déjà sur le départ de Metz, l’ASSE n’a rien arrangé

Après sept journées, Metz compte dix points et occupe la cinquième place du classement. Et la situation pourrait désormais provoquer un changement d’entraîneur. Arrivé à Metz durant l’été avec un contrat de deux ans, jusqu’au 30 juin 2028, Luc Holtz pourrait déjà quitter son poste. Selon L’Équipe, le technicien luxembourgeois devrait être remercié en ce début de semaine, sous réserve qu’un accord soit trouvé concernant les conditions de son départ. Une décision particulièrement rapide puisque Holtz n’est arrivé en Moselle qu’il y a quelques mois. Mais le début de saison du FC Metz aurait fini par convaincre Bernard Serin de revoir ses plans.

Le dernier match des Grenats pourrait avoir accéléré la réflexion. Le 19 septembre, Metz recevait effectivement l’ASSE dans un duel entre deux équipes ambitieuses. Les Messins ont longtemps semblé se diriger vers une défaite après avoir été menés 2-0. Mais ils ont finalement arraché le point du nul dans les dernières minutes, revenant à hauteur des Verts au terme d’un scénario spectaculaire. Un résultat positif sur le papier, mais qui n’aurait pas suffi à sauver Holtz. Le contenu proposé par Metz depuis le début de saison serait notamment au cœur des interrogations.

Proment pour relancer Metz ?

Quelques jours avant la réception de l’ASSE, Metz avait également chuté sur la pelouse du Red Star (0-1). Deux rencontres qui illustrent les difficultés actuelles du club mosellan. Avec seulement dix points après sept journées, Metz accuse déjà un retard dans la course aux premières places. La trêve internationale aurait donc finalement offert à Bernard Serin le moment idéal pour prendre une décision.Pour remplacer Holtz, un ancien de la maison tiendrait désormais la corde : Grégory Proment, 47 ans, serait le choix privilégié par Bernard Serin.

L’ancien joueur messin connaît parfaitement l’environnement du club et pourrait donc être chargé de relancer une équipe qui peine encore à trouver une véritable identité cette saison. Le nom du Belge Frédéric Taquin aurait également circulé, tandis que Laurent Agouazi pourrait éventuellement intégrer le futur staff. Mais à ce stade, Proment apparaît comme la piste privilégiée. Pour les les Verts, cette situation constitue néanmoins une information importante : un concurrent direct pourrait changer d’entraîneur très tôt dans la saison.