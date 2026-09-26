ASSE : le projet de Kilmer sérieusement remis en question ?

Alors qu’Ivan Gazidis défend encore une construction sur le long terme, une sortie de Jean-Michel Larqué soulève une question de fond sur la méthode de Kilmer à l’ASSE.

Depuis son arrivée à la tête de l’ASSE en juin 2024, Kilmer Sports défend une stratégie de développement construite sur le long terme. Ivan Gazidis a encore récemment insisté sur cette volonté de faire progresser le club de manière durable, sans dépenses inconsidérées.

Mais ce discours commence à susciter des interrogations. Dans un entretien accordé à Peuple Vert, Jean-Michel Larqué a livré une analyse particulièrement claire de la situation stéphanoise.

Larqué demande désormais des preuves à Kilmer

Interrogé sur la modernisation engagée par Kilmer, l’ancien capitaine des Verts n’a pas souhaité condamner le travail de la nouvelle direction. Il préfère attendre avant de tirer des conclusions.

Mais il a tout de même livré une phrase lourde de sens :

« Quand on parle de modernisation, on a toujours l’impression que ceux qui étaient avant n’ont pas bien fait leur travail. J’ai toujours peur de ces gens-là qui considèrent que ce qu’ils vont faire est forcément mieux que ce qui a été fait. J’attends de voir et je crois que je ne suis pas le seul. »

C’est probablement l’un des passages les plus forts de son intervention. Larqué met directement en question une idée qui peut accompagner chaque changement de propriétaire : celle selon laquelle les nouvelles méthodes seraient nécessairement supérieures à celles de leurs prédécesseurs.

Pour l’ancien Stéphanois, le temps permettra de vérifier si la transformation annoncée produit réellement les effets attendus.

« La priorité des priorités, c’est le terrain »

Pour Larqué, l’ASSE dispose déjà d’atouts considérables. Le club peut compter sur un stade Geoffroy-Guichard qui continue d’attirer massivement, ainsi que sur une ferveur populaire exceptionnelle. Saint-Étienne a d’ailleurs enregistré un record de 20 600 abonnés pour cette saison de Ligue 2.

Et lorsque les Verts jouent à domicile, la mobilisation reste impressionnante. Face à Montpellier début septembre, 39 000 spectateurs avaient ainsi rempli Geoffroy-Guichard.

C’est précisément pour cette raison que Larqué estime que le chantier prioritaire doit rester sportif.

« Il n’y a qu’une chose qui compte : le terrain. Je pense que les efforts qui devraient être faits à 200 %, c’est sur le terrain. »

Un message qui intervient alors que l’ASSE a changé de dimension sportive cet été avec l’arrivée d’Ian Cathro, successeur de Philippe Montanier, et une stratégie de recrutement largement tournée vers des profils internationaux.

Le projet Kilmer attendu au tournant

Le propriétaire canadien avait annoncé dès son arrivée vouloir construire un projet de long terme autour de l’ASSE, en s’appuyant notamment sur la formation, les équipes masculine et féminine et le développement global du club.

Mais après une première saison sans remontée en Ligue 1, puis une nouvelle campagne avec l’objectif affiché de retrouver l’élite, la patience des supporters est nécessairement confrontée aux exigences du football.

C’est tout le sens de la sortie de Jean-Michel Larqué : la modernisation, le recrutement, le marketing et les nouveaux processus ne pourront convaincre durablement que s’ils s’accompagnent de résultats.

Et l’ancien capitaine prévient déjà : les quelque 39 000 supporters attendus à Geoffroy-Guichard ne demandent pas seulement de voir le club se moderniser. Ils veulent surtout constater que cette nouvelle méthode permet à l’ASSE de retrouver la Ligue 1.