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OM : des nouvelles tombent pour Gouiri, ça ne sent pas très bon

Par William Tertrin - 26 Sep 2026, 18:20
Amine Gouiri (OM)

Amine Gouiri a quitté la sélection algérienne après sa blessure face à la Zambie, une décision qui confirme les inquiétudes autour de l’attaquant de l’OM.

La trêve internationale pourrait laisser une nouvelle mauvaise surprise à l’OM. Après Derek Cornelius, c’est désormais Amine Gouiri qui a dû quitter prématurément ses partenaires avec l’Algérie.

Titulaire face à la Zambie vendredi soir en qualifications pour la CAN 2027, l’attaquant marseillais n’a disputé que 18 minutes avant de céder sa place à Amin Chiakha. L’Algérie s’est finalement imposée 3-1 à Tizi-Ouzou.

Gouiri touché au quadriceps

Après la rencontre, le sélectionneur algérien Brahim Hemdani a apporté une première précision sur la blessure de Gouiri. « On est en alerte. On va attendre demain pour se prononcer. Il a une gêne au niveau du quadriceps de la cuisse gauche », a-t-il expliqué en conférence de presse.

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Et de nouvelles informations venues d’Algérie ne sont pas particulièrement rassurantes. Selon des sources rapportées par Al-Hayat TV, le staff médical de la sélection aurait décidé de libérer Amine Gouiri en raison de sa blessure.

Le joueur aurait passé des examens médicaux approfondis samedi afin de déterminer précisément la nature de son problème physique. À l’issue de ces examens, le staff médical aurait préféré ne prendre aucun risque et aurait décidé de ne pas compter sur l’attaquant marseillais pour les prochaines rencontres.

Une inquiétude pour l’OM

Cette blessure tombe particulièrement mal pour Amine Gouiri, qui réalise un début de saison intéressant avec Marseille. L’attaquant compte déjà 4 buts et 1 passe décisive en 5 matches de Ligue 1 cette saison.

Après la blessure de Derek Cornelius, l’OM doit donc désormais attendre le verdict concernant son attaquant. Une absence prolongée de Gouiri constituerait un nouveau problème à gérer pour Bruno Genesio, mais il faudra attendre les examens avant de connaître la durée réelle de son indisponibilité.

Le verdict médical est désormais très attendu à Marseille.

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