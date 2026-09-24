OM : gros coup dur pour Aubameyang à La Corogne

Ancien buteur de l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang a été opéré du ménisque droit et devrait manquer environ deux mois avec le Deportivo La Corogne.

Pierre-Emerick Aubameyang va devoir observer plusieurs semaines de repos. L’ancien attaquant de l’OM a été opéré avec succès du ménisque du genou droit ce jeudi à Madrid. Son absence est estimée à environ deux mois.

Le Gabonais s’était blessé lors de la rencontre face au Betis Séville (1-1). Une mauvaise nouvelle pour le Deportivo La Corogne, alors qu’Aubameyang réalisait un début de saison particulièrement efficace avec cinq buts et deux passes décisives.

L’ancien de l’OM encore performant

À 37 ans, Aubameyang avait retrouvé une place importante dans le championnat espagnol après son départ de Marseille. L’attaquant avait quitté l’OM cet été au terme d’une saison très mitigée.

Son retour en Espagne avec le Deportivo avait donc rapidement attiré l’attention. Avec cinq réalisations lors de ses premières journées, l’ancien Marseillais avait confirmé qu’il conservait une réelle efficacité devant le but malgré son âge.

Pour les supporters de l’OM, il faudra désormais patienter avant de revoir Aubameyang sur les terrains. Son objectif sera de profiter de cette période pour récupérer pleinement avant de retrouver le groupe du Deportivo.