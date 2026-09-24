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FRANCE

FC Nantes : double bonne nouvelle en vue face à Reims ?

Par William Tertrin - 24 Sep 2026, 18:40
Killian Corredor lors de FC Nantes - Rodez

En phase de reprise, Killian Corredor et Fabien Centonze pourraient retrouver les terrains pendant la trêve internationale et postuler à un retour face au Stade de Reims, le 10 octobre.

La trêve internationale pourrait faire du bien au FC Nantes. Après plusieurs semaines d’absence, deux joueurs nantais se rapprochent d’un retour : Killian Corredor et Fabien Centonze. Une perspective encourageante pour Grégory Poirier avant la reprise du championnat.

Corredor et Centonze bientôt de retour avec le FC Nantes ?

Respectivement touchés aux ischio-jambiers et au genou, Killian Corredor et Fabien Centonze poursuivent actuellement leur réathlétisation. Les deux joueurs, absents lors de la victoire nantaise à Boulogne (2-1), pourraient profiter des matchs amicaux programmés pendant la trêve pour retrouver progressivement le rythme, comme le note Tribune Nantaise ce jeudi.

Grégory Poirier avait d’ailleurs affiché son optimisme en conférence de presse avant le déplacement dans le Pas-de-Calais. « On a espoir de les voir la semaine prochaine », avait indiqué l’entraîneur nantais, précisant vouloir leur offrir des temps de jeu réduits afin d’évaluer leur état physique.

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Un retour avant Reims ? Le FC Nantes reste prudent

Le FC Nantes disputera deux rencontres amicales durant cette coupure : face au Mans, ce samedi 26 septembre, puis contre Lorient, le samedi 3 octobre. Deux occasions pour les Canaris de préparer la reprise et, éventuellement, de réintégrer leurs deux joueurs.

Si leur progression se confirme, Corredor et Centonze pourraient ainsi retrouver le groupe avant la réception du Stade de Reims, prévue le 10 octobre. Leur présence pour cette échéance reste toutefois conditionnée à l’évolution de leur reprise.

Pour Grégory Poirier, cette trêve pourrait donc permettre de récupérer deux éléments importants, à condition de ne pas précipiter leur retour à la compétition.

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