Peu satisfait des prestations de la défense du FC Nantes, Grégory Poirier a décidé de ne plus miser sur Tylel Tati.

Le FC Nantes traverse une période compliquée. Après une entame de saison déjà mouvementée, Grégory Poirier cherche encore la bonne formule pour stabiliser son équipe. Et c’est notamment en défense que les interrogations se multiplient.

Tylel Tati porté disparu au FC Nantes

Pourtant, un joueur qui possède une forte valeur marchande ne semble plus entrer dans les plans du technicien nantais. Selon Tribune Nantaise, Tylel Tati n’a disputé que 180 minutes depuis le début de la saison, soit seulement deux rencontres. Une utilisation très limitée pour celui qui est présenté comme le joueur le mieux valorisé de l’effectif nantais, mais également de l’ensemble de la Ligue 2. Et surtout, le défenseur n’a quasiment plus été utilisé depuis la défaite à Laval. TN résume la situation d’une formule particulièrement parlante, estimant que Tati a « littéralement disparu de la circulation depuis la défaite à Laval ».

Pendant ce temps, Grégory Poirier continue de s’appuyer sur d’autres profils. Lucas Perrin est ainsi le joueur de champ nantais ayant accumulé le plus de temps de jeu depuis le début de la saison, avec 630 minutes. L’ancien Marseillais devance Frédéric Guilbert, qui totalise 493 minutes. Une hiérarchie qui peut surprendre au regard des performances défensives du FC Nantes depuis le début de l’exercice. Le choix de Poirier semble donc clairement assumé : privilégier l’expérience et la continuité plutôt que relancer Tylel Tati.

La formation nantaise en retrait

L’autre élément qui interpelle concerne la place accordée aux jeunes issus de la formation. Louis Leroux n’affiche ainsi que le 19e temps de jeu de l’effectif, avec seulement 139 minutes disputées. Tylel Tati ne fait guère mieux puisqu’il ne le devance que de deux places dans ce classement. Un constat forcément étonnant pour un club qui a historiquement fait de la formation l’un de ses principaux marqueurs. Et cette situation intervient alors que Nantes doit justement reconstruire une équipe capable de retrouver rapidement les sommets de la Ligue 2.

Pour Tylel Tati, la situation devient donc préoccupante. Le défenseur possède pourtant un profil particulièrement intéressant pour le FC Nantes. Sa valeur marchande en fait même un actif important pour le club. Mais une forte valorisation ne garantit évidemment pas une place dans le onze. Poirier semble aujourd’hui considérer que d’autres solutions sont plus adaptées à ses besoins. Le problème, c’est que le rendement défensif de Nantes reste discutable. Dès lors, la mise à l’écart de Tati ne manque pas de susciter des interrogations. La trêve internationale pourrait permettre à Poirier de redistribuer les cartes.