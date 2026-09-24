ASSE : après Mesloub au RC Lens, un crack lyonnais attire les regards !

Alors que Mezian Mesloub (16 ans) rayonne au RC Lens, l’ASSE pourrait être tentée de miser sur un jeune cador qui brille dans les cqtégories de jeunes.

Le centre de formation de l’ASSE continue de faire émerger de jeunes talents. Après avoir notamment vu Mezian Mesloub s’illustrer précocement sous les couleurs du RC Lens, les Verts peuvent également miser sur plusieurs éléments de leur génération 2010.

Dagbo, un Lyonnais à l’ASSE passé par La Duchère

Parmi eux, Lucas Dagbo attire particulièrement l’attention des observateurs, notamment de Peuple Vert. Né le 30 août 2010, le défenseur central vient tout juste de fêter ses 16 ans. Et son parcours possède déjà une petite particularité : malgré ses origines lyonnaises et l’attachement de son père à l’OL, il poursuit désormais son développement chez le grand rival stéphanois. Avant de rejoindre l’ASSE, Lucas Dagbo évoluait à Lyon La Duchère.

Ses prestations et ses sélections de Ligue lui avaient permis d’attirer l’attention des éducateurs stéphanois. En 2024, il avait ainsi été invité à effectuer un essai à l’Étrat. L’expérience s’était révélée concluante. Le jeune défenseur avait convaincu l’ASSE et rejoint le club pour sa saison en U15. Le site officiel des Verts avait alors confirmé son arrivée en provenance de Lyon La Duchère. Depuis, Dagbo poursuit son apprentissage dans le Forez.

Un défenseur central déjà très complet

Le profil du jeune Stéphanois a rapidement retenu l’attention. Lucas Dagbo possède d’abord des qualités athlétiques intéressantes pour un défenseur central. Puissant dans les duels, il dispose également d’une vraie aisance technique qui lui permet de participer à la construction. Sa compréhension du jeu constitue également l’un de ses atouts. Des qualités qui lui ont permis d’être régulièrement observé et même surclassé. La saison dernière, Dagbo avait déjà eu l’occasion d’évoluer avec la catégorie U17 malgré son jeune âge. Désormais âgé de 16 ans, il appartient pleinement à ce groupe et continue de franchir progressivement les différents paliers de la formation stéphanoise.

Son parcours donne forcément une saveur particulière à cette histoire. Le père de Lucas Dagbo, Hervé, est en effet un supporter lyonnais. Une situation assez savoureuse lorsqu’on connaît la rivalité historique entre l’OL et l’ASSE. Mais l’arrivée de son fils dans le Forez a forcément changé certaines habitudes. Interrogé par Le Progrès, Hervé Dagbo expliquait notamment être devenu « un peu Stéphanois » depuis que Lucas avait rejoint les Verts. Il mettait également en avant la confiance accordée par l’ASSE à son fils ainsi que le travail réalisé par les éducateurs du club. Une belle preuve que la rivalité du derby peut parfois s’effacer devant la progression d’un jeune joueur.

Des premiers pas avec la Côte d’Ivoire

Lucas Dagbo possède également une autre particularité intéressante. Le défenseur a déjà connu des expériences avec les sélections de jeunes de la Côte d’Ivoire. Une étape supplémentaire dans son développement, même si son parcours reste encore très long. À 16 ans, impossible évidemment de savoir jusqu’où le Stéphanois pourra aller. Le passage de la formation au football professionnel constitue un immense défi et nécessite encore beaucoup de travail, de patience et de régularité.

Actuellement sur le chemin du retour après une blessure, Dagbo doit désormais reprendre progressivement son rythme. Son potentiel athlétique, sa qualité technique et sa compréhension du jeu lui offrent déjà une base intéressante. Le parallèle avec Mezian Mesloub peut donc être fait sur un point : les deux clubs possèdent des jeunes générations capables d’attirer l’attention très tôt. Mais chaque parcours reste différent. Pour Lucas Dagbo, l’objectif est désormais simple : continuer à progresser avec l’ASSE, franchir les catégories une à une et, pourquoi pas, se rapprocher un jour du groupe professionnel. Le chemin est encore long, mais les premiers signaux sont encourageants.