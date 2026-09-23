Si le projet de Kilmer Sports Ventures semble bien implanté à l’ASSE, Ivan Gazidis sait que sa structure ne sera pas éternelle.

L’ASSE est-elle appelée à rester durablement entre les mains de Kilmer Sports Ventures ? Si le projet porté par le groupe canadien semble aujourd’hui solidement installé dans le Forez, Ivan Gazidis vient de rappeler une réalité qui pourrait surprendre les supporters stéphanois.

« Nous ne serons pas là pour toujours »

Le président de l’ASSE et de Kilmer Sports s’est confié à L’Équipe sur les ambitions du propriétaire Larry Tanenbaum. Et si ce dernier souhaite construire un projet solide sur le long terme, il ne considère visiblement pas son rôle comme celui d’un propriétaire éternel des Verts. « Larry ne se voit pas comme propriétaire de l’ASSE mais comme gardien. Nous ne serons pas là pour toujours. Le club et les supporters, eux, le seront », a expliqué Ivan Gazidis.

Une phrase qui interpelle forcément. Car derrière le discours sur la construction d’un projet durable, le dirigeant assume donc que Kilmer Sports Ventures finira un jour par passer la main. Le groupe canadien se présente davantage comme le dépositaire temporaire d’un club historique que comme son propriétaire définitif.

Le développement de l’ASSE au coeur de l’intérêt de Kilmer

Pour autant, aucune échéance n’est évoquée et il n’est évidemment pas question d’un départ imminent. Bien au contraire. Kilmer Sports entend d’abord mener à bien son projet et développer l’ASSE étape par étape. « La raison pour laquelle nous nous sommes intéressés à l’ASSE concernait son potentiel de développement. Nous avançons étape par étape. Cela prend du temps », poursuit Gazidis.

Le président stéphanois estime d’ailleurs que le projet entre désormais dans une nouvelle phase. Après une période de transition, le club disposerait enfin d’une identité véritablement façonnée par ses nouveaux dirigeants. « C’est la première saison où nous pouvons dire que le club et l’équipe sont vraiment les nôtres : les joueurs, le staff, ce sont nos choix », souligne-t-il.

Le message est donc clair : Kilmer Sports veut s’inscrire dans la durée, mais pas dans l’éternité. Pour Larry Tanenbaum et Ivan Gazidis, l’objectif est avant tout de construire une ASSE forte et capable de poursuivre son histoire, y compris le jour où le groupe canadien ne sera plus aux commandes.