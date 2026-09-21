ASSE : le verdict est tombé pour la blessure de Le Cardinal !

Sorti en boitant face au FC Metz (2-2), Julien Le Cardinal a donné des nouvelles rassurantes de sa blessure.

Lors du match nul concédé ce samedi par l’AS Saint-Étienne sur la pelouse du FC Metz (2-2), Julien Le Cardinal a été contraint de céder sa place à la 87e minute. Le défenseur central des Verts avait quitté la pelouse en boitant, laissant craindre une éventuelle blessure à quelques jours du début de la trêve internationale. Une situation forcément surveillée de près puisque le joueur de 29 ans s’est installé comme un élément important du onze de Ian Cathro et porte désormais le brassard de capitaine.

Cathro était resté prudent après Metz

Après la rencontre, Ian Cathro n’avait pas été en mesure de donner un diagnostic précis concernant son capitaine. Le technicien stéphanois avait toutefois expliqué que les douleurs de Julien Le Cardinal pouvaient provenir d’un choc reçu dès la première période. « Pour Julien Le Cardinal, je pense que c’est lié au contact qu’il a eu en première période. Je pense que c’est ce qui a impacté le reste de sa rencontre. Je sais qu’il souffrait mais pour l’instant je n’ai pas davantage de détails à vous donner sur une éventuelle blessure », avait confié l’entraîneur de l’ASSE.

Plus de peur que de mal pour Le Cardinal !

Invité ce lundi soir de l’émission Ligue 2 Extra sur beIN Sports, Julien Le Cardinal a finalement donné des nouvelles rassurantes. Le défenseur central ne souffre que d’une simple béquille et compte profiter de la trêve pour récupérer complètement. « Tout va bien, c’est une grosse béquille, il va me falloir encore beaucoup de repos mais ça évolue favorablement depuis ce week-end. La trêve tombe bien car ça aurait pu être compliqué de jouer pendant une semaine et d’enchaîner après Metz. Ça devrait être bon pour la huitième journée de championnat. » Sauf contretemps dans sa récupération, le capitaine stéphanois devrait donc être disponible pour la reprise du championnat.