ASSE : Larsonneur est-il devenu l’un des pires gardiens de France ?

Toujours leader de Ligue 2 après sept journées, l’ASSE réalise un excellent début de saison. Mais les dernières performances de Gautier Larsonneur inquiètent sérieusement. Très critiqué après les rencontres contre Dunkerque et Metz, le capitaine des Verts affiche surtout l’un des plus faibles pourcentages d’arrêts du championnat.

Tout n’est pas parfait dans le Forez. Après cinq victoires consécutives, l’AS Saint-Étienne vient de connaître ses deux premiers véritables coups d’arrêt de la saison. Les Verts se sont inclinés à Dunkerque (1-2), avant de concéder un match nul frustrant contre Metz (2-2).

Deux rencontres au cours desquelles Gautier Larsonneur n’est pas parvenu à rassurer sa défense. Le portier de 29 ans se retrouve désormais au centre des critiques, certains observateurs allant jusqu’à remettre en question sa place de titulaire.

Adrien Ponsard allume Larsonneur

Adrien Ponsard n’a notamment pas épargné le gardien stéphanois. Selon lui, Larsonneur ne représente actuellement pas une garantie suffisante pour une équipe qui ambitionne de retrouver rapidement la Ligue 1.

« Ce n’est pas une sécurité sociale derrière… Il fait peur ! », a-t-il lâché, reprochant au capitaine de l’ASSE son manque d’autorité dans sa surface.

Ponsard pointe notamment sa passivité sur plusieurs ballons dangereux et sur le deuxième but encaissé contre Metz. Alors que Saint-Étienne menait encore 2-1, Larsonneur est resté sur sa ligne au lieu de tenter de soulager sa défense. Une situation dans laquelle l’ancien Vert estime qu’un gardien doit s’imposer, quitte à dégager le ballon du poing.

Une statistique accablante

Au-delà des impressions, une statistique vient renforcer les doutes. D’après le compte notre journaliste But Laurent Hess, Gautier Larsonneur ne présente que 57,9 % d’arrêts depuis le début de la saison.

Un bilan qui le placerait au 16e rang des 18 gardiens de Ligue 2 dans ce domaine. Pour le dernier rempart du leader du championnat, le constat est forcément inquiétant.

Larsonneur conserve une place importante dans le vestiaire et possède une expérience précieuse pour mener l’ASSE vers la montée. Mais son statut pourrait rapidement être fragilisé si ses performances ne s’améliorent pas.

Sa place bientôt menacée ?

Mamour Ndiaye et Lucas Lavallée représentent deux solutions potentielles, même si leur jeunesse pourrait inciter le staff à la prudence. Confier les cages de l’ASSE à l’un d’eux, avec la pression du Chaudron et l’obligation de monter, constituerait un pari important.

Gautier Larsonneur dispose encore de la confiance de son entraîneur, mais il est désormais attendu au tournant. Leader de Ligue 2, l’ASSE ne peut pas se permettre de laisser son gardien devenir son principal point faible. La prochaine erreur pourrait donc relancer définitivement le débat sur son statut de titulaire.