ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Cathro va devoir trouver les bonnes réponses »

Alors que l’ASSE menait 2-0 sur la pelouse du FC Metz, les Verts ont finalement concédé le match nul (2-2) dans les dernières minutes. Un scénario qui a provoqué la colère de Ian Cathro. Mais l’entraîneur écossais peut aussi s’interroger sur certains de ses choix, ses changements n’ayant pas tous été fructueux…

L’ASSE avait une occasion en or de repartir de l’avant après sa première défaite de la saison à Dunkerque (1-2). Et elle pensait bien la saisir, samedi soir, sur la pelouse du FC Metz. Grâce à l’ouverture du score de Kévin Pedro et à un Augustine Boakye encore inspiré, auteur d’un but et d’une passe décisive, les Verts menaient 2-0 et semblaient se diriger vers une sixième victoire en sept journées de Ligue 2. Mais ils ont complètement gâché leur fin de rencontre, permettant aux Grenats d’arracher le nul (2-2). Un scénario qui a fait enrager Ian Cathro.

« On avait un match qui était gagné pour nous. On a perdu deux points, on avait le match dans la poche. On va rentrer chez nous en disant qu’on a jeté deux points à la poubelle », a pesté le technicien écossais au micro de beIN SPORTS. Avant de pointer les erreurs défensives de son équipe : « On prend deux buts sur des erreurs, qu’il faut corriger. On ne peut pas être une équipe qui fait ce genre de bourdes. Quand on mène 0-2 à l’extérieur, il faut que ça se termine à 0-2. »

Des changements qui n’ont rien apporté, hormis Davitashvili

Difficile de donner tort à Cathro. Mais l’entraîneur stéphanois peut aussi s’interroger sur sa propre gestion de la rencontre. Car ses changements n’ont pas tous été heureux, loin de là. En remplaçant Jakob Breum par Tamar Svetlin alors que Metz était revenu à 2-1, il a privé son équipe d’un élément capable de conserver le ballon et de faire des différences offensivement. Et le Slovène, transparent après son entrée en jeu, n’a pas apporté la maîtrise espérée.

Même constat pour le jeune Adam Baallal, entré à la place d’Augustine Boakye, pourtant l’un des meilleurs Stéphanois de la soirée. Le seul changement réellement bénéfique aura finalement été l’entrée de Zuriko Davitashvili à la place d’un Thierno Ballo inexistant.

Au-delà des choix de Cathro, c’est aussi la prestation de Gautier Larsonneur qui interpelle. Comme à Dunkerque, le gardien stéphanois a encaissé deux buts sur les deux seuls tirs cadrés adverses. Pendant ce temps, son homologue messin Fisher multipliait les arrêts, comme Ramos l’avait fait à Dunkerque. Une différence qui commence à peser lourd dans les résultats des Verts…

Larsonneur inquiète encore, le bilan de Cathro dans la lignée de celui d’Horneland

L’ASSE va aborder cette longue trêve internationale en position de leader. Son début de saison reste très satisfaisant, mais les deux dernières journées ont fait redescendre le peuple vert de son petit nuage. Après sept journées, Cathro compte 16 points, soit 1 point de moins qu’avec Eirik Horneland un an plus tôt. De quoi rappeler que rien n’est acquis et que la route vers la Ligue 1 est encore longue, même si son jeu est plus séduisant, avec l’apport notamment de Breum.

La trêve doit permettre de resserrer les boulons. « La trêve va nous permettre de bien réfléchir aux priorités à mettre en place pour les deux mois à venir », a annoncé Cathro. Les retours attendus de Mahmoud Jaber et Chico Lamba pourraient notamment contribuer à renforcer une équipe qui vient d’encaisser quatre buts en deux rencontres.

Mais la question du gardien mérite également d’être posée. Larsonneur reste le numéro un dans la hiérarchie, mais ses dernières prestations n’ont rien de rassurant. Et si Cathro profitait de la trêve pour évaluer les possibilités offertes par Mamour N’Diaye, recruté cet été pour occuper le rôle de doublure ? Le jeune portier a-t-il les qualités pour bousculer la hiérarchie ?

Une chose est sûre : après avoir laissé filer cinq points en deux journées, l’ASSE ne peut plus se permettre de tels cadeaux. Et Cathro va devoir trouver les bons remèdes à ses maux actuels.