Les infos du jour : Cathro furieux après Metz ! Marseille verrouille sa com’, Harit titulaire face au PSG ?

L’ASSE craque à Metz, Cathro fustige les erreurs défensives

Après avoir mené 2-0 à Metz, l’ASSE a concédé le nul dans les derniers instants (2-2), suscitant la colère de Ian Cathro. L’entraîneur pointe des erreurs défensives évitables et estime que son équipe a « jeté deux points à la poubelle ». Il veut profiter de la trêve pour corriger le tir.

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L’OM allège la pression médiatique avant le choc face au PSG

À l’approche du Classique contre le PSG, l’OM a décidé de supprimer les conférences de presse après les matchs européens. Le club souhaite préserver ses joueurs dans un calendrier chargé, une mesure qui restera en vigueur tant que Marseille disputera la Coupe d’Europe. Les Marseillais veulent optimiser leur récupération.

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Genesio prépare des choix forts à l’OM avant le PSG, Nnadi incertain

Avant d’affronter le PSG, Bruno Genesio s’apprête à écarter Angel Gomes de son onze de départ au profit d’Amine Harit. Par ailleurs, Tochukwu Nnadi, touché au ménisque, pourrait être absent plus longtemps. Le coach marseillais doit encore trancher sur sa composition définitive.

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Lepaul (Rennes) ciblé après sa première convocation chez les Bleus

À peine appelé en équipe de France, Estéban Lepaul (Stade Rennais) se retrouve au centre d’une polémique sur les réseaux sociaux après des propos jugés patriotiques. Malgré son enthousiasme affiché, certains internautes l’ont attaqué, provoquant l’indignation d’autres supporters et du club.

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Ilan Kebbal voulait rejoindre l’OM, transfert impossible cet été

Ilan Kebbal, milieu offensif du Paris FC, avait fait de l’OM sa priorité lors du dernier mercato. Malgré son envie affichée de porter le maillot marseillais, le club parisien a refusé de le laisser partir. Le transfert n’a finalement pas pu se concrétiser.

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Luis Enrique impose une concurrence féroce, le vestiaire du PSG sous tension

Luis Enrique maintient la pression sur les stars du PSG en multipliant les choix forts, quitte à laisser des cadres sur le banc ou hors du groupe. Cette gestion radicale vise à stimuler la concurrence mais pourrait fragiliser l’équilibre du vestiaire parisien à terme.

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L’ASSE laisse filer la victoire à Metz, Boakye et Pedro brillent

Les Verts menaient 2-0 à Metz grâce à Boakye et Pedro, mais ont finalement concédé l’égalisation en fin de match (2-2). Le scénario laisse des regrets malgré les bonnes performances individuelles. Découvrez les tops et flops de la rencontre côté stéphanois.

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Poirier (Nantes) lucide après Boulogne, le coach assume ses choix

Après la victoire à Boulogne (2-1), Grégory Poirier a reconnu la crispation de son équipe et a défendu sa décision de titulariser Ganago, malgré les critiques. Le coach nantais tempère l’enthousiasme et souligne que le FC Nantes n’est pas encore sorti d’affaire.

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L’OL surclasse Rennes et s’installe sur le podium, les notes des joueurs

L’OL a infligé un 4-0 au Stade Rennais et prend provisoirement la deuxième place de Ligue 1. Ernest Nuamah s’est illustré avec un doublé, dans une équipe lyonnaise très performante. Découvrez les notes des Gones après cette large victoire.

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Haise assume ses choix après la lourde défaite du Stade Rennais à Lyon

Après le 4-0 encaissé à Lyon, Franck Haise a reconnu son erreur d’avoir effectué sept changements dans son onze de départ. L’entraîneur du Stade Rennais prend l’entière responsabilité de cette claque et ne cherche aucune excuse, pointant un pari tactique raté.

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Cahuzac débute par une défaite à Lens, les supporters déjà frustrés

Pour sa première sur le banc du RC Lens, Yannick Cahuzac a opté pour un onze offensif mais s’est incliné à Monaco (1-2). Les supporters attendaient mieux et espéraient au moins un point. Ce revers rend le début de mandat du coach déjà sous pression.

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Nantes arrache la victoire à Boulogne, Robinet délivre les Canaris

Le FC Nantes s’impose 2-1 à Boulogne grâce à un penalty de Thomas Robinet dans le temps additionnel. Après avoir été rejoint au score, les Canaris décrochent une victoire précieuse en Ligue 2. Découvrez les tops et flops de la rencontre.

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