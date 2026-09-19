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FRANCE

OM : une décision inattendue tombe juste avant le Classique face au PSG

Par William Tertrin - 19 Sep 2026, 18:40
Bruno Genesio, l'entraîneur de l'OM

À l’approche du Classique face au PSG, l’OM aurait décidé de préserver ses joueurs en supprimant les conférences de presse au lendemain des matchs européens.

L’OM aurait décidé d’alléger le programme médiatique de ses joueurs. Selon une information publiée par le compte X La Minute OM, le club phocéen ne souhaite plus solliciter de joueurs en conférence de presse au lendemain des rencontres de Coupe d’Europe.

Une mesure qui devrait rester en vigueur tant que l’OM disputera des matchs européens. L’objectif affiché serait de préserver les organismes des joueurs dans un calendrier particulièrement exigeant.

L’OM veut préserver ses joueurs après l’Europe

Entre les retours de déplacement, la fatigue accumulée et les séances d’entraînement, les journées qui suivent les matchs européens peuvent rapidement devenir éprouvantes.

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Toujours selon La Minute OM, la direction marseillaise souhaiterait donc éviter toute charge supplémentaire à son effectif. Une décision qui concerne notamment les obligations médiatiques des joueurs, sans remettre en cause le travail de communication du club.

Cette mesure intervient dans un contexte particulier pour l’OM, qui doit enchaîner les rendez-vous sur plusieurs fronts. Après la lourde défaite face à Besiktas (4-1) en Ligue Europa, les Marseillais doivent justement retrouver le PSG au Vélodrome, dimanche, pour un Classique très attendu.

Une gestion du calendrier au cœur des préoccupations

Face à un calendrier chargé, chaque période de repos peut compter. Reste à savoir si cette organisation sera maintenue sur la durée et si d’autres ajustements seront envisagés pour accompagner l’OM dans ses échéances européennes et nationales.

Une chose est sûre : à Marseille, la gestion de la fatigue s’impose comme un enjeu important à l’heure d’aborder le Classique face au PSG.

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