Pronostic OM – PSG : Marseille va-t-il prendre une nouvelle claque ?

Voici l’analyse complète du match de la cinquième journée de Ligue 1 entre l’OM et le PSG, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Un Classique qui n’en est presque plus un ! En match de clôture de la cinquième journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain se retrouvent ce dimanche (20h45) au Vélodrome pour le premier Classique de la saison. Une affiche aujourd’hui particulièrement déséquilibrée sur le papier entre un PSG double champion d’Europe en titre et un OM entré dans une importante cure d’austérité.

Ligue 1 – OL vs Stade Rennais

Dimanche 20 septembre 2026 · 20h45 · Cepac Vélodrome

OM : les Marseillais déjà dans le dur

Le début de saison avait pourtant parfaitement commencé pour l’Olympique de Marseille. Pour la première de Bruno Genesio sur le banc olympien en Ligue 1, les Phocéens avaient largement dominé Strasbourg au Vélodrome (4-0). Une entrée en matière idéale qui laissait espérer que l’OM pouvait rapidement trouver ses marques malgré un été particulièrement mouvementé.

Mais depuis, plus rien ne va. Marseille vient d’enchaîner trois défaites consécutives en championnat, contre Monaco, le Paris FC puis Rennes. Avec seulement trois points pris en quatre journées, les Olympiens occupent la 13e place avant cette cinquième journée. Ils n’ont également pas marqué lors de deux de leurs trois dernières rencontres de Ligue 1.

Cette mauvaise série intervient dans un contexte particulier. Contraint à une importante cure d’austérité cet été, le club phocéen a vu plusieurs joueurs importants quitter le navire sans pouvoir réellement compenser tous ces départs. Bruno Genesio dispose donc de moins de profondeur que son homologue parisien, une différence qui pourrait peser dans un rendez-vous de cette intensité.

Les Marseillais pourront malgré tout s’appuyer sur le Vélodrome. Leur seule victoire de la saison a été obtenue à domicile et ils gardent surtout un excellent souvenir du dernier Classique disputé dans leur enceinte. La saison dernière, l’OM avait battu le PSG (1-0), mettant ainsi fin à quatorze années sans victoire à domicile contre son grand rival en championnat.

PSG : une machine qui peine encore à démarrer en Ligue 1

Sur le papier, l’écart entre les deux effectifs paraît immense. Double champion d’Europe en titre et champion de France sortant, le PSG aborde encore cette saison avec des ambitions très élevées. Mais son début de championnat est loin de répondre aux attentes.

Les Parisiens ont dû attendre la quatrième journée pour décrocher leur première victoire de la saison en Ligue 1. Après seulement deux points pris lors de leurs trois premières sorties, les hommes de Luis Enrique se sont imposés le week-end dernier sur la pelouse de Brest (0-1). Un succès précieux mais pas totalement convaincant dans le contenu.

Avec cinq points, Paris ne possède ainsi que deux longueurs d’avance sur Marseille avant le Classique. Les difficultés parisiennes sont encore plus visibles loin du Parc des Princes : le PSG a notamment concédé deux matchs nuls lors de ses déplacements en championnat et quatre buts au cours de ces deux rencontres.

Le potentiel offensif parisien reste toutefois considérable. Ferran Torres a notamment très bien commencé son aventure dans la capitale avec déjà trois buts en Ligue 1. Avec Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia également annoncés titulaires, la défense marseillaise devrait être soumise à une pression importante.

Les confrontations entre les deux équipes

L’histoire récente du Classique penche très largement du côté parisien. Depuis 2020, le PSG a remporté dix des quinze confrontations entre les deux équipes, contre seulement trois succès marseillais et deux matchs nuls.

L’OM a néanmoins réussi à inverser la tendance au Vélodrome la saison dernière en s’imposant 1-0. Un succès particulièrement symbolique puisqu’il s’agissait de la première victoire marseillaise à domicile contre Paris en championnat depuis 2011.

Mais le PSG a depuis repris le dessus. Les Parisiens ont d’abord pris leur revanche lors du Trophée des Champions avant d’infliger un cinglant 5-0 aux Marseillais au Parc des Princes en février dernier, soit la plus large défaite de l’OM dans l’histoire du Classique.

Le contexte de cette nouvelle confrontation est donc assez particulier. Marseille traverse déjà sa première mauvaise passe de la saison, tandis que Paris reste lui aussi à la recherche de certitudes en championnat. Le Vélodrome et la rivalité pourraient contribuer à réduire l’écart théorique entre les deux formations.

Les compos probables

La compo probable de l’OM : De Lange – Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Abdelli, Höjbjerg – Abdallah, Harit, Gouiri – Paixão.

Absents : Kondogbia, Nnadi (blessés).

La compo probable du PSG : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Dembélé, Torres, Kvaratskhelia.

Absent : Aucun.

Incertain : Hakimi (blessé).

Les joueurs à suivre

Amine Gouiri (OM) : dans un secteur offensif marseillais qui a perdu plusieurs éléments importants cet été, l’ancien Rennais devrait avoir un rôle majeur à jouer. Face à une équipe parisienne qui devrait monopoliser le ballon, les occasions pourraient être moins nombreuses qu’à l’habitude. Sa capacité à conserver les ballons et à se montrer efficace lorsque Marseille parviendra à se projeter pourrait donc être déterminante.

Ferran Torres (PSG) : arrivé cet été dans la capitale, l’Espagnol n’a pas tardé à se montrer décisif. Avec déjà trois réalisations en Ligue 1, il constitue l’un des hommes en forme du secteur offensif parisien. Dans une défense marseillaise qui a déjà montré des signes de fragilité depuis le début de la saison, ses déplacements et son efficacité devant le but pourraient faire des dégâts.

Les tendances de cotes : le PSG très largement favori

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire OM (1) ≈ 6,75 ≈ 12 % OM gros outsider Match nul (X) ≈ 5,60 ≈ 19 % Scénario secondaire Victoire PSG (2) ≈ 1,39 ≈ 69 % PSG grand favori

Le marché donne un avantage particulièrement important au PSG. La victoire parisienne se situe autour de 1,39, tandis qu’un succès de Marseille dépasse 6,50. Les probabilités calculées à partir des cotes placent Paris à 69 %, contre seulement 12 % pour l’OM.

Ce déséquilibre s’explique notamment par la différence de profondeur entre les deux effectifs et par la dynamique marseillaise. L’OM reste sur trois revers consécutifs en championnat alors que le PSG vient enfin de débloquer son compteur de victoires à Brest.

Le contexte du Vélodrome invite toutefois à une certaine prudence. Marseille y avait battu Paris la saison dernière et la formation de Luis Enrique n’a pas encore totalement convaincu en Ligue 1. Malgré son statut de favori, le PSG pourrait donc devoir patienter avant de faire la différence.

Nos pronostics pour OM – PSG

Le PSG gagne et plus de 1,5 but dans le match : Paris possède nettement plus de solutions et semble avoir retrouvé un peu de confiance après sa victoire à Brest. Marseille reste de son côté sur trois défaites et a déjà montré des fragilités défensives. Plutôt que la simple victoire parisienne, très basse, l’associer à au moins deux buts dans la rencontre permet d’aller chercher un pari plus intéressant.

: Paris possède nettement plus de solutions et semble avoir retrouvé un peu de confiance après sa victoire à Brest. Marseille reste de son côté sur trois défaites et a déjà montré des fragilités défensives. Plutôt que la simple victoire parisienne, très basse, l’associer à au moins deux buts dans la rencontre permet d’aller chercher un pari plus intéressant. Le PSG marque en seconde période : dans un Vélodrome qui devrait pousser son équipe, Marseille pourrait mettre beaucoup d’intensité en début de rencontre. Mais le manque de profondeur du banc olympien pourrait se faire sentir au fil des minutes. Avec ses nombreuses solutions offensives, Paris semble armé pour profiter d’éventuels espaces après la pause.

: dans un Vélodrome qui devrait pousser son équipe, Marseille pourrait mettre beaucoup d’intensité en début de rencontre. Mais le manque de profondeur du banc olympien pourrait se faire sentir au fil des minutes. Avec ses nombreuses solutions offensives, Paris semble armé pour profiter d’éventuels espaces après la pause. Ferran Torres buteur : avec trois réalisations depuis le début du championnat, l’Espagnol est déjà bien installé dans l’attaque parisienne. Sa mobilité pourrait poser de gros problèmes à une arrière-garde marseillaise qui reste sur trois défaites consécutives. Il représente l’une des principales menaces parisiennes dans la surface.

Score possible

OM 1-3 PSG : Marseille devrait pouvoir compter sur l’intensité du Vélodrome pour bousculer son rival et pourrait profiter des difficultés affichées par Paris à l’extérieur depuis le début du championnat. Sur 90 minutes, la différence de qualité et surtout de profondeur entre les deux effectifs pourrait néanmoins finir par peser. Si les Olympiens sont contraints de se découvrir pour revenir au score, les espaces laissés à Dembélé, Kvaratskhelia et Ferran Torres pourraient permettre au PSG de prendre le large en seconde période.