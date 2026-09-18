PSG : une excellente nouvelle se profile avant le choc face à l’OM ?

Touché à la cuisse droite lors de la victoire du PSG à Brest, Achraf Hakimi a repris le travail individuel sur le terrain. Sa présence contre l’OM dimanche reste incertaine, mais ce retour à l’entraînement constitue un premier signal encourageant.

Le Paris Saint-Germain pourrait récupérer une pièce majeure avant le Classique. Contraint de quitter ses partenaires dès la première période lors de la victoire obtenue dimanche dernier sur la pelouse de Brest (1-0), Achraf Hakimi avait suscité une véritable inquiétude.

Dès le lendemain de la rencontre, le PSG avait annoncé que son latéral droit souffrait d’une légère lésion à la cuisse droite. Resté en soins pendant plusieurs jours, l’international marocain semblait alors très incertain pour le déplacement à Marseille.

Mais à quelques jours du choc face à l’OM, le club de la capitale vient de communiquer une nouvelle plutôt rassurante.

Hakimi a retrouvé les terrains

Dans son dernier point médical, le PSG a confirmé qu’Achraf Hakimi avait franchi une première étape importante dans son processus de récupération.

« Dans le cadre de son programme de reprise, Achraf Hakimi effectue un travail individuel sur le terrain aujourd’hui », a indiqué le club parisien.

Le joueur de 27 ans n’a donc pas encore retrouvé l’entraînement collectif, mais sa présence sur les terrains démontre que son état évolue favorablement. Son forfait pour le Classique n’est, à ce stade, toujours pas officiellement acté.

Les prochaines séances seront déterminantes. Le staff médical devra observer la réaction de sa cuisse à la reprise des efforts avant d’envisager un retour dans le groupe.

Une course contre la montre avant Marseille

Le délai reste particulièrement court avant le déplacement au Vélodrome. Hakimi devra poursuivre sa montée en puissance sans ressentir de nouvelle douleur, puis éventuellement participer à une partie de l’entraînement collectif.

Même en cas de retour dans le groupe, la question de sa titularisation resterait entière. Le PSG ne prendra certainement aucun risque inconsidéré avec l’un de ses joueurs les plus importants, surtout à ce stade de la saison.

Mais dans un rendez-vous aussi attendu que le Classique, pouvoir compter sur Hakimi représenterait évidemment un renfort considérable. Sa vitesse, son volume de course et son apport offensif offrent au PSG une arme supplémentaire sur le côté droit.

Le forfait n’est pas encore acté

La reprise individuelle du Marocain ne garantit donc pas sa participation face à l’OM, mais elle entretient clairement l’espoir. Alors que sa blessure aurait pu l’écarter automatiquement de cette affiche, le latéral parisien conserve une chance de figurer sur la feuille de match.

Le PSG devrait en dire davantage dans son prochain point médical ou à l’issue des dernières séances précédant la rencontre. Pour Hakimi, une véritable course contre la montre vient de commencer.

À Paris, la prudence reste de mise. Mais avant de défier Marseille, cette première évolution positive ressemble déjà à une très bonne nouvelle.