OM : les supporters enragent contre Medhi Benatia, la polémique enfle après Besiktas

La lourde défaite de l’OM sur la pelouse de Besiktas (4-1) continue de faire des vagues. Alors que Medhi Benatia a commenté la prestation de joueurs qu’il a lui-même recrutés, Mathieu Grégoire a dénoncé une situation « bizarre » et un possible conflit d’intérêts. Une sortie qui fait réagir les supporters marseillais.

La terrible soirée vécue par l’Olympique de Marseille en Turquie est loin d’avoir livré toutes ses conséquences. Humiliés par Besiktas pour leur entrée en lice en Europa League, les hommes de Bruno Genesio ont affiché d’importantes lacunes et concédé leur quatrième défaite consécutive.

Si l’entraîneur marseillais et ses joueurs concentrent naturellement une grande partie des critiques, un ancien dirigeant du club se retrouve également au cœur de la polémique : Medhi Benatia.

Encore en poste à l’OM moins de trois mois auparavant, l’ancien directeur sportif est intervenu pour commenter la rencontre et juger les performances de certains joueurs. Une posture qui a fortement déplu à Mathieu Grégoire, grand reporter de L’Équipe basé à Marseille.

« Ça fait un peu conflit d’intérêts »

Le journaliste n’a pas caché son malaise face à la situation. Selon lui, Medhi Benatia aurait dû prendre davantage de recul avant d’analyser publiquement une équipe dont il a participé à la construction.

« C’est quelque chose que je dirai à Medhi Benatia quand je le verrai. Moi, je trouve bizarre qu’un directeur sportif qui était encore en poste dans un club il y a moins de trois mois aille commenter un match ou juger les performances de joueurs qu’il a lui-même recrutés, dans un contexte qui a été très compliqué à la fin », a lancé Mathieu Grégoire.

Le grand reporter de L’Équipe estime ainsi que l’ancien dirigeant marseillais ne peut pas totalement se détacher des responsabilités liées à la période actuelle.

« Ça fait un peu conflit d’intérêts. J’aurais mis un peu plus de distance par rapport à l’OM. Fais plutôt le match de Lyon ! Là, il te parle d’un match dont il est un peu responsable », a-t-il poursuivi.

🚨 Mathieu Grégoire, grand reporter de @lequipe basé sur Marseille, sur Medhi Benatia 🇲🇦 :



« C’est quelque chose que je dirai à Medhi Benatia quand je le verrai…



Moi je trouve BIZARRE qu’un directeur sportif qui était encore en poste dans un club il y a moins de trois mois…… — Actu Foot (@ActuFoot_) September 18, 2026

Benatia également rattrapé par le naufrage de l’OM

Cette intervention remet forcément en lumière le bilan de Medhi Benatia à Marseille. Plusieurs joueurs présents lors du fiasco à Besiktas ont été recrutés lorsqu’il occupait encore un rôle majeur dans la politique sportive du club.

En commentant leurs performances seulement quelques semaines après son départ, l’ancien international marocain s’expose donc à une critique évidente : celle de juger publiquement les conséquences de décisions auxquelles il a lui-même participé.

Pour Mathieu Grégoire, Benatia aurait dû respecter une période de retrait plus importante. Sa proximité récente avec le vestiaire, la direction et le marché des transferts marseillais rend inévitablement son analyse plus sensible que celle d’un consultant extérieur au club.

Une prise de parole qui irrite les supporters

Dans un contexte sportif déjà explosif, cette séquence ne pouvait que provoquer des réactions. Une partie des supporters marseillais accepte difficilement de voir l’ancien directeur sportif commenter les difficultés d’un effectif qu’il a contribué à façonner.

Le problème ne réside pas seulement dans son analyse de la défaite. C’est surtout le manque de distance entre son départ de l’OM et sa nouvelle posture qui alimente le malaise. Pour ses détracteurs, Medhi Benatia ne peut pas se comporter comme un simple observateur alors que son influence sur l’équipe actuelle reste importante.

La polémique tombe au plus mauvais moment pour Marseille. Avant la réception du PSG, le club doit déjà gérer une série de quatre défaites, les critiques visant Bruno Genesio et les doutes entourant plusieurs recrues.

Après le naufrage de Besiktas, toutes les composantes du projet marseillais sont désormais remises en question. Même parti du club, Medhi Benatia n’échappe pas à la tempête.