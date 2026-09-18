Flashback, il y a un an : Quand l’ASSE rêvait d’un virage XXL en coulisses : retour sur un pari osé

Il y a un an, les Verts créaient la surprise avec le recrutement discret d’un cador du business international. Un choix audacieux qui contrastait avec la réalité plus terre-à-terre vécue aujourd’hui dans le Forez.

Quand l’ASSE s’offrait un as du business mondial

Souvenez-vous, c’était il y a tout juste douze mois. En septembre 2025, l’ASSE, alors en pleine reconstruction en Ligue 2, faisait parler d’elle loin des terrains. Non pas pour un transfert clinquant, mais pour l’arrivée de Cédric Chambaz, recruté dans la plus grande discrétion comme Directeur Général Adjoint, chargé de la Marque, du Marketing et de la Communication. L’annonce était passée presque inaperçue, publiée sur LinkedIn, mais son CV avait de quoi faire saliver : plus de sept ans chez Apple à piloter le marketing international, près d’une décennie à Microsoft à la tête de la stratégie européenne. Un profil taillé pour métamorphoser l’image des Verts et leur offrir, enfin, une stature à la hauteur de leur histoire.

Cette prise de guerre n’était pas un coup d’éclat isolé. L’ASSE venait de racheter ses droits marketing à Sportfive pour dix millions d’euros, illustrant l’ambition de Kilmer Sports Ventures d’installer le club dans une ère de modernité, avec la volonté de valoriser la marque, d’innover dans le marketing et de conquérir de nouveaux marchés. Pour beaucoup de supporters, ce pari sur l’excellence hors du terrain était porteur d’espoirs : voir les Verts redevenir une référence, pas seulement sur la pelouse mais aussi dans la façon d’exister dans le foot moderne.

Un an plus tard, retour à la réalité du terrain

Douze mois plus tard, le décor paraît bien différent dans le Forez. Si l’ASSE a retrouvé une dynamique positive en Ligue 2 sous la houlette de Ian Cathro, l’actualité est rythmée par les questions sportives et les petites secousses internes. L’équipe, qui avait démarré la saison sur les chapeaux de roue, vient de subir son premier revers à Dunkerque. Les ambitions affichées dans les bureaux laissent place à des préoccupations très concrètes : gestion des internationaux pour éviter la casse physique, blessures à répétition, performances discutées du gardien Larsonneur et nécessité de rester soudés dans la difficulté.

Le mercato, lui, reste modeste mais malin, à l’image de l’arrivée du jeune Etienne Mendy, pari sur l’avenir plus que star médiatique. Les supporters vibrent pour l’éclosion de jeunes talents et le retour de blessés, pas pour des campagnes de communication tapageuses. Si Kilmer poursuit sa stratégie de fond, le quotidien du club se joue désormais sur le rectangle vert, entre espoirs de remontée et gestion des aléas. Le grand virage marketing d’il y a un an n’est pas oublié, mais il s’inscrit dans la discrétion, loin des projecteurs d’une Ligue 2 toujours aussi exigeante. Le vrai défi, pour l’ASSE, reste de faire coïncider ambitions de modernité et réalités d’un championnat où rien n’est jamais acquis.