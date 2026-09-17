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FRANCE

ASSE : les Verts privés de leur meilleur atout à Metz ! 

Par Bastien Aubert - 17 Sep 2026, 07:20
Ian Cathro (ASSE)

Les supporters de l’ASSE sont doublement interdits de déplacement à Metz (samedi, 20h) : à la fois par le Ministre de l’intérieur et par la Préfecture de Moselle ! 

Les supporters de l’ASSE ne pourront pas accompagner leur équipe à Metz ce samedi soir. Pour le déplacement des Verts au stade Saint-Symphorien, comptant pour la 7e journée de Ligue 2, deux arrêtés viennent en effet interdire le déplacement des supporters stéphanois.

Deux arrêtés qui condamnent les supporters de l’ASSE 

Un premier arrêté a été pris par la Préfecture de Moselle, qui a décidé d’interdire la présence des supporters de l’ASSE à proximité du stade Saint-Symphorien. Une décision également renforcée par le Ministère de l’Intérieur.

Laurent Nuñez, alors ministre de l’Intérieur, avait notamment été à l’origine d’une procédure visant les groupes ultras stéphanois Magic Fans et Green Angels au printemps dernier. Il a également signé un arrêté interdisant le déplacement des supporters de l’AS Saint-Étienne à Metz ce week-end.

Aucun signe distinctif de l’ASSE autorisé

Le FC Metz a relayé les mesures prises par les autorités sur son site officiel. Le club lorrain précise que les supporters stéphanois ne sont pas autorisés à accéder au stade ou à ses abords immédiats avec un quelconque signe distinctif aux couleurs de l’ASSE, qu’il soit visible ou non. Maillot, écharpe, survêtement, casquette ou encore tout autre vêtement ou objet à l’effigie du club stéphanois sont ainsi concernés. 

L’interdiction s’applique également aux tribunes ainsi qu’aux différents espaces VIP. Le FC Metz prévient d’ailleurs que toute personne portant un vêtement ou détenant un objet concerné par l’arrêté pourra se voir refuser l’accès à l’enceinte messine. Un double dispositif qui prive donc les supporters de l’ASSE de déplacement pour ce rendez-vous face au FC Metz, samedi à 20 heures.

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