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FRANCE

ASSE : coup dur pour Jakob Breum !

Par Fabien Chorlet - 16 Sep 2026, 06:00
Jakob Breum lors d'ASSE - Grenoble

Deux nouveaux joueurs de l’ASSE ont été convoqués en sélection ce mardi, tandis que Jakob Breum devra encore patienter avec le Danemark.

La première trêve internationale de la saison approche à grands pas. Après le déplacement de l’AS Saint-Étienne ce samedi (20h) sur la pelouse du FC Metz, pour le compte de la septième journée de Ligue 2, plusieurs joueurs stéphanois vont rejoindre leur sélection respective. Appelé pour la première fois de sa carrière avec la sélection congolaise, Kévin Pedro avait été le premier joueur de l’ASSE à recevoir sa convocation. Une belle récompense pour le jeune défenseur des Verts.

Csongvai et Svetlin convoqués avec la Hongrie et la Slovénie !

Après Kévin Pedro, Áron Csongvai et Tamar Svetlin ont à leur tour été appelés ce mardi par leur sélection. Le premier a été convoqué avec la Hongrie, tandis que le second figure dans la liste de la Slovénie. Deux nouveaux Stéphanois qui quitteront donc le Forez à l’issue du déplacement à Metz pour rejoindre leur équipe nationale.

Pas de première convocation avec le Danemark pour Breum !

Mauvaise nouvelle, en revanche, pour Jakob Breum, qui n’a toujours pas été convoqué avec l’équipe A du Danemark. Même si le milieu offensif danois partait avec peu de chances d’être sélectionné, son excellent début de saison avec les Verts (2 buts et 2 passes décisives en 5 matchs) pouvait lui permettre de nourrir quelques espoirs. Le joueur de 22 ans devra donc encore patienter avant de connaître sa première convocation avec les A danois, lui qui a jusqu’ici représenté son pays dans les catégories de jeunes.

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