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FRANCE

Elche – Real Madrid : portés par Mbappé, les Merengue mettent la pression au Barça !

Par Fabien Chorlet - 15 Sep 2026, 23:28
La joie de Kylian Mbappé et Arda Güler lors d'Elche - Real Madrid

Le Real Madrid a arraché ce mardi soir la victoire sur le terrain d’Elche (2-3), à l’occasion de la sixième journée de Liga.

Le Real Madrid se déplaçait ce mardi soir sur la pelouse d’Elche, pour le compte de la sixième journée de championnat. Longtemps accrochés par le 19e de Liga, les Merengue ont finalement arraché la victoire dans le temps additionnel (2-3). Un succès précieux qui permet aux Madrilènes d’éviter de lâcher des points dans la course au titre et de mettre la pression sur le FC Barcelone, qui recevra le Racing Santander ce jeudi (21h30).

Le Real Madrid délivré dans le temps additionnel

Après une première période séduisante, au cours de laquelle ils ont rapidement pris les devants grâce à un magnifique coup franc d’Arda Güler (25e), puis au septième but de la saison en Liga de Kylian Mbappé (33e), les Merengue se sont relâchés en seconde période. Elche en a profité pour revenir au score grâce à Abiel Osorio (71e) et Fer Niño (83e) et pensait tenir le match nul. Mais dans le temps additionnel, Carlos Espí a finalement délivré le Real Madrid en inscrivant le but de la victoire sur une passe décisive de Kylian Mbappé (90+1e).

Une victoire acquise sur le fil donc pour les hommes de José Mourinho, qui évitent une grosse désillusion avant un rendez-vous particulièrement attendu. Ils devront désormais rapidement récupérer puisqu’ils se déplaceront ce dimanche (16h15) sur la pelouse de l’Atlético Madrid pour le derby madrilène.

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