FC Barcelone – Feyenoord : le Barça régale encore, Yamal et Raphinha en feu !

Pour son premier match de Ligue des Champions de la saison, le Barça s’est largement imposé ce mercredi face à Feyenoord (5-1).

Le FC Barcelone poursuit son début de saison parfait. Auteurs de quatre victoires en autant de matchs de Liga, les Blaugrana recevaient ce mercredi le Feyenoord Rotterdam pour leur premier match de phase de ligue de la Ligue des Champions. Une nouvelle fois impressionnants offensivement mais quelque peu friables sur le plan défensif, les hommes d’Hansi Flick ont largement dominé les Néerlandais (5-1).

Yamal et Raphinha font encore le show

Raphinha, auteur d’un doublé, et Lamine Yamal, auteur d’un but et de deux passes décisives, ont une nouvelle fois brillé, tandis que Gabriel Jesus, arrivé en Catalogne en fin de mercato, a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs après être entré en jeu à la 85e minute. Avec cette large victoire, le Barça lance parfaitement sa campagne européenne et envoie déjà un premier message à la concurrence.